Владимир Квачков рассказал о цели визита на Урал

16 Июль 2020 2020-07-16T23:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбург прибыл полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, чтобы пообщаться с опальным схимонахом Сергием, а также поддержать его.

Сначала в период «Царских дней» Владимир Квачков посетил Храм-на-Крови, после чего отправился в Среднеуральский женский монастырь в нескольких километрах от Екатеринбурга для участия в Крестном ходе под руководством схимонаха. Далее он намерен посетить урочище Ганина яма, чтобы принять участие в Богослужении.

- Мы два дня назад обсуждали этот вопрос с отцом Сергием. Я утром был в Храме-на-Крови, причастился, посмотрел на те 30 человек, которые пришли на эту литургию, - говорит Квачков. – Поэтому сегодня я здесь, на службе, потом Крестный ход в монастыре. А затем я поеду на Ганину яму.

Владимир Квачков приехал поддержать отца Сергия.Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в Среднеуральском женском монастыре 17 июля 2020 года пообщался с журналистами. Видео: Юлия Сталина/"КП-Екатеринбург"

Ранее Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» посетили известная телеведущая Ксения Собчак и актриса Мария Шукшина.

ИСТОЧНИК KP.RU