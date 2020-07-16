2020-07-16T23:16:39+03:00
Общество

Владимир Квачков рассказал о цели визита на Урал

Полковник ГРУ в отставке приехал поддержать схимонаха Сергия
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Полковник ГРУ в отставке Владимир КвачковПолковник ГРУ в отставке Владимир КвачковФото: Юлия СТАЛИНА
Изменить размер текста:

В Екатеринбург прибыл полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, чтобы пообщаться с опальным схимонахом Сергием, а также поддержать его.

Сначала в период «Царских дней» Владимир Квачков посетил Храм-на-Крови, после чего отправился в Среднеуральский женский монастырь в нескольких километрах от Екатеринбурга для участия в Крестном ходе под руководством схимонаха. Далее он намерен посетить урочище Ганина яма, чтобы принять участие в Богослужении.

- Мы два дня назад обсуждали этот вопрос с отцом Сергием. Я утром был в Храме-на-Крови, причастился, посмотрел на те 30 человек, которые пришли на эту литургию, - говорит Квачков. – Поэтому сегодня я здесь, на службе, потом Крестный ход в монастыре. А затем я поеду на Ганину яму.

Владимир Квачков приехал поддержать отца Сергия.Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в Среднеуральском женском монастыре 17 июля 2020 года пообщался с журналистами. Видео: Юлия Сталина/"КП-Екатеринбург"

Ранее Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» посетили известная телеведущая Ксения Собчак и актриса Мария Шукшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Квачков рассказал о цели визита на Урал
«Это никакого отношения к христианству не имеет»: старший священник Храма-на-Крови о крестном ходе у опального отца Сергия
В Областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГСа
Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции: отвечает губернатор
В Екатеринбурге «Дао-Центр» оштрафовали на 10 миллионов за нарушение миграционного законодательства
Tele2 продает SIM-карты как товар повседневного спроса
Пейте больше воды и надевайте маски: екатеринбургская епархия просит паломников соблюдать меры безопасности
Схиигумен Сергий вышел к паломникам, которые приехали в монастырь почтить память Николая II
В Краснотурьинске мужчина погиб от удара током на кладбище
Где в Екатеринбурге делают компьютерную томографию легких: рассказывает губернатор
Огонь быстро распространялся: под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем
На 40% выросли перевозки «Ласточками» на направлении Екатеринбург-Курган в июне
Власти попросили уральцев не ходить на пляжи
Берегите себя и близких: спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жары
В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Егора Ворожева