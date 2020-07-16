2020-07-16T23:09:13+03:00
Общество

«Это никакого отношения к христианству не имеет»: старший священник Храма-на-Крови о крестном ходе у опального отца Сергия

Помимо Царского крестного хода в Свердловской области проходит крестный ход, организованный схиигуменом, лишенным сана
Данил СВЕЧКОВ
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Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. Фото: Ирина СМИРНОВАМаксим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. Фото: Ирина СМИРНОВА
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В центре Екатеринбурга в ночь с 16 на 17 июля проходит Царский крестный ход. Паломники пройдут от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной яме. То есть от места, где в эту ночь в 1918 году была убита Царская семья, до места где первоначально большевики попытались спрятать тела. Одновременно в Среднеуральском женском монастыре тоже проходит свой крестный ход и Божественная литургия, которую проводит опальный схиигумен Сергий (Романов). 3 июля Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана, а 6 июля временно запретил проводить службы священникам, которые ему помогали. В епархии сегодня прокомментировали свое отношение к крестному ходу в Среднеуральском женском монастыре.

- Это никакого отношения ни только к христианству, но и к православной нашей церкви русской не имеет, - отметил Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. - Потому, что с тех пор как не поминается правящий архиерей и святейший патриарх, все это выходит за грани и за рамки нашей святой русской православной церкви.

Добавим, что церковный суд над отцом Сергием прошел после того, как в своих проповедях он, среди прочего, говорил, что никакого коронавируса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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