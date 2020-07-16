«102 года назад погода была такой же»: несмотря на 39-градусную жару в Екатеринбурге на Крестный ход пришли сотни паломников

Несмотря на 39-градусную жару и пандемию коронавируса верующие все-равно собрались этим вечером у Храма-на-Крови в Екатеринбурге, чтобы принять участие в Царском крестном ходу.

Он проводится каждый год в ночь с 16 на 17 июля, так как именно в эту ночь в 1918 году большевики расстреляли в подвале дома Ипатьева последнего русского императора Николая II, его жену с детьми, а также четырех слуг. Тела Царской семьи после этого были вывезены за город в место, известное ныне, как Ганина яма. И крестный ход, который проводится в годовщину трагедии, символически повторяет этот маршрут.

- Здесь все что сегодня происходит – все о царственных страстотерпцах, о царе Николае, о его подвиге, об одной из самых трагических страниц нашей истории, и одновременно одной из самых славных, - отмечает Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. - В руках этого государя была огромная держава, которая развивалась и приносила утешение и радость всем ее подданным. Все это вмиг оборвалось. И такие события, как убийство царской семьи навеки остаются в памяти народа.

Незадолго до начала Божественной литургии улица Царская выглядела вот так. Фото: Ирина СМИРНОВА

В 23.30 у Храма-на-Крови началась Божественная литургия. Правда, то ли из-за жары, то ли из-за пандемии, пришло на нее не так много людей, как год или два назад. Достаточно сказать, что в 2019-м огороженный участок Царской улицы перед храмом был полностью занят людьми. Но в этом году на нем было еще довольно просторно. При этом Екатеринбургская епархия приняла меры санитарно-эпидемиологической безопасности: на входе людям измеряют температуру с помощью пирометров. Также всех просят надеть маски - их раздают добровольцы - и предлагают продезинфицировать руки.

- Для православных людей после Пасхи это главный праздник, - говорит Леонид Решетников, кандидат исторических наук, заместитель председателя общества развития русского исторического просвещения. - Это праздник исторической России, праздник нашей цивилизации, которая альтернативна англо-саксонской цивилизации. Это подвиг (Романовых, - Прим. Ред.) во имя тысячелетней России. Поэтому мы всегда здесь и всегда будем отмечать этот день независимо от того, какая ситуация складывается в стране и с погодой.

Для паломников у Храма-на-Крови установили специальные табличка-указатели. Фото: Ирина СМИРНОВА

Некоторые паломники приезжали на специальных заказных автобусах, на которых, на табличке, так и было написано «Паломники». До начала литургии люди отдыхали на газоне в тени деревьев рядом с храмом.

Позаботились организаторы и о том, чтобы в жаркую погоду участникам Царского крестного хода было что попить. У входа в храм с северной стороны были установлены стационарные баки с питьевой водой. Также их поставили возле палаток организаторов и у стоянки для автомобилей со стороны улицы Царской рядом с мобильными туалетными кабинками.

На входе всем измеряли температуру. Фото: Ирина СМИРНОВА

- Для участников главных событий Царских дней заготовлено 4 тонны питьевой воды только у Храма-на-Крови, а также необходимый запас в Царской обители на Ганиной Яме, - добавили в епархии. - Кроме того, запланирована раздача бутилированной воды - при содействии региональных властей приготовлено более 25 000 бутылок воды.

По традиции Царский крестный ход посетили люди, непосредственно имеющие отношение к Царской семье. В частности, на Божественную литургию прилетел Петр Мультатули, правнук личного повара царской семьи Ивана Харитонова, одного из четырех слуг, убитых в доме Ипатьева.

Когда Божественная литургия собралась, паломников на Царской улице стало больше. Фото: Ирина СМИРНОВА

- 40 градусов жары у нас сегодня, и мы спасаемся под кондиционерами. А 102 года тому назад здесь царской семье не разрешали даже открывать окна в доме. А погода была примерно такая же, - говорит Петр Мультатули. - Потом их зверски убили, и с этого момента мы потеряли очень важное великое свойство нашего народа – это сострадание. Вслед за этим пошли последствия во всем мире. Это и ГУЛАГи, и Соловки, и бомбардировка Дрездена с Хиросимой... Было совершено злодеяние вселенского масштаба. С одной стороны была убита семья. С другой стороны был убит русский царь - власть которая тысячелетиями держала Россию и которая создала Россию.

В предыдущие годы Божественную литургию перед крестным ходом также посещала Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича, племянника Николая II. Но в начале мая она скончалась. Ей было 93 года.

Божественная литургия началась в 23.30. Фото: Ирина СМИРНОВА

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