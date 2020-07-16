Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем

Дом инженера Ипатьева когда-то стоял в самом центре Екатеринбурга на Вознесенской горке. В его подвале в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли Николая II Романова вместе с женой, детьми и четырьмя слугами. После этого советские власти использовали дом, как музей Революции. Здесь же находился Областной партийный архив...

Однако место, где убили последнего русского императора, для советской власти было как бельмо на глазу. Поэтому в 1977 году дом Ипатьева снесли.

Уже после распада СССР, в конце 90-х отношение к истории гибели Царской семьи изменилось. На месте Ипатьевского дома было решено построить Храм-на-Крови. Но прежде, чем заложить фундамент, археологам города нужно было проверить, не осталось ли в земле на месте старинного особняка артефактов из прошлого.

Организовал раскопки в 2000 году Сергей Погорелов. В то время он руководил подразделением по изучению исторических городов-памятников в Областном научно-производственном центре по охране и использованию памятников. Накануне годовщины гибели Царской семьи, «КП» попросила его вспомнить, как проходили раскопки.

За девять лет до раскопок на месте дома Ипатьева, под Екатеринбургом в Поросенковом логу прошли другие раскопки, в ходе которых и были найдены останки Царской семьи. Фото: Мемориал Романовых

МЕСТО БЫЛО ОСОБОЕ

Если копнуть чуть дальше в историю, то место, где когда-то стоял Ипатьевский дом, было знаковым, начиная с XVIII века, поэтому оно представляло особый интерес для археологов.

- Там располагалась территория командира уральско-сибирских заводов – Василия Никитича Татищева (один из основателей Екатеринбурга, - Ред.). Позже на этом месте стояли жилые кварталы, - рассказывает Сергей Погорелов – А на месте самой Ипатьевской усадьбы когда-то находилась первая деревянная Вознесенская церковь. При ней и кладбище. Место было особое.

По словам Сергея Николаевича в 2000 году, когда встал вопрос о возведении Храма-на-Крови, городские, областные власти, строители были в недоумении, так как раньше таких исследований в области никогда не проводилось. Но за десять лет до того Минкультуры РСФСР выпустил постановление «Об утверждении списка исторических населенных мест РСФСР». Екатеринбург в него вошел, а значит, в центре уральской столицы уже нельзя было проводить земляные работы без историко-археологических исследований.

- Фактически почти всю весну 2000 года шли баталии за то, чтобы добиться проведения этих научных исследований, - вспоминает Сергей Погорелов. - В конце мая они даже загнали туда бульдозеры и начали ими сгребать исторический культурный слой на месте усадьбы. Мне удалось остановить технику. Рабочие поняли, что их потом могут обвинить в уничтожении исторических следов усадьбы, плюнули на все и неделю не работали. А затем на большом совещании, где были чиновники и строители, мне сказали скромно так: «Сергей, ладно, иди, копай».

В 1977 году дом Ипатьева снесли. Фото: ТАСС

МОГИЛА БЫЛА ВЫДОЛБЛЕНА В СКАЛЕ

Раскопки продолжались с начала июня по сентябрь, а затем продолжились летом 2001 года. За это время в них приняли участие около 600 человек. Им удалось почти полностью вскрыть всю землю под бывшим домом Ипатьева. Строители ожидали, что археологи в итоге окажут им своеобразную услугу – вынут из-под земли остатки стен подвала. Однако в ходе раскопок выяснилось, что об этом уже давно позаботились и сами советские власти.

- Когда мы нашли место, где находилась подвальная расстрельная комната, то обнаружили, что на ее месте под землей кто-то построил бетонный бункер, - говорит Сергей Погорелов. - Начали мы смотреть городские планы, которые нам в администрации выдали. Оказалось, что по улице Клары Цеткин от пруда шла, как ее называли, линия правительственной связи. И вот когда кабеля проходили рядом с местом, где стоял дом Ипатьева, они зачем-то резко на 90 градусов поворачивали, доходили до той точки, где расстрельная комната располагалась, и там уходили в этот бункер, а потом из него они возвращались на Клары Цеткин и шли дальше в сторону Вознесенской горки. Мы выяснили, что в 80-е их специально отвели в сторону и поставили бункер, чтобы уничтожить то место, где была расстреляна царская семья. Бессмысленный виточек такой, но еще какой продуманный.

Николай II в Могилеве, где в годы Первой мировой войны находилась Ставка Верховного главнокомандующего. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Впрочем, еще большим открытием для археологов стало то, что они нашли под бункером, когда стали копать вглубь. Под бетонной конструкцией находилась… могила. Она была частично выдолблена в скале, которая и образует Вознесенскую горку. Внутри, в гробу с коваными гвоздями покоились останки женщины и младенца.

- Это было православное захоронение XVIII века, - объясняет Сергей Погорелых. – Это открытие показало, что дом Ипатьева частично стоял на месте первой деревянной Вознесенской церкви, а частично на прицерковном кладбище. Тогда ажиотаж был нездоровый. Мы уже останки складывали в коробочку, как полагается, но приехал целый отряд милиционеров. Они просто отобрали находку. Мы пытались объяснить, что это захоронение XVIII века, что это не уголовщина, и не царские кости. Но они все равно забрали их у нас и больше мы их не видели.

СТАРИННЫЕ КИРПИЧИ ВЫБРОСИЛИ НА ПОМОЙКУ

Старинных могил в том месте должно было быть больше, вспоминает археолог. Но часть склона Вознесенской горки, где они находились, была еще в 80-е срезана при строительстве дороги на улице Карла Либкнехта. Когда исследователи окончательно убедились, что от дома Ипатьева в земле не осталось и следа, строители вновь начали работы. Но археологам удалось доказать что надо исследовать всю сохранившуюся территорию усадьбы. Ведь там могли прогуливаться Николай II с родными.

- Они могли оставить или потерять какие-то вещи, - отмечает Сергей Погорелов. - Мы вскрыли площадь – более 500 квадратных метров на глубине порядка 2 метров.

Николай II с супругой на костюмированном балу в Санкт-Петербурге в 1903 году. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Так археологам удалось найти под землей каменное сооружение площадью 5 на 5 метров с гранитными стенами в фундаменте и каменными гранитными плитами пола. Внутри лежали остатки стеллажей партийного архива, а также печати и свинцовые пломбы.

- А еще раньше это место в усадьбе было подвалом под каретником. И здесь хранились вещи из Тобольского обоза царской семьи. Исторический объект! - говорит Погорелов. - Но сохранить его не было возможности. Ведь тут должен был появиться котлован храма. Исторические плиты мы вручную собрали и передали строителям, вместе со старинными кирпичами от Ипатьевского дома, которые находили ранее в земле. Думали, они из них дорожку сделают или еще как-то используют. Но они все это выбросили на помойку. Отношение к истории тогда было такое.

В 90-х на месте дома Ипатьева был установлен крест. Фото: Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

КОЛОДЕЦ ПРОБИЛИ В СКАЛЕ

В западной части усадьбы, кстати, тогда росло несколько тополей. О том, что это за деревья, в 2000 году было много споров. Звучала версия, что их посадили в советское время. Но эксперты из Института экологии растений и животных провели дендрохронологический анализ и выяснили, что им более 100 лет. То есть, рядом с тополями прогуливались члены царской семьи, когда находились в заточении в Екатеринбурге.

- Среди деревьев мы неожиданно обнаружили провал. Думали, что это погреб. Но оказалось, что это колодец! – восклицает Сергей Погорелов – Причем он был уникален. Его пробили в монолитной скале Вознесенской горы горнопроходческими методами, то есть так, как делают шахтеры.

Об этом колодце археологи нашли упоминание в записках Якова Юровского, который руководил расстрелом царской семьи. Он писал, что ремонтировал его в тот момент, когда к нему подошел Николай II. Сам колодец был заполнен культурным слоем с артефактами. Среди множества находок были и вещи царской семьи.

- Когда на следующий год уже стройка шла, и в котловане было намечено два подземных этажа, колодец вдруг наполнился водой. И строители решили его забетонировать, - вспоминает археолог. - Была эпопея – отстоять этот колодец. Потому что он единственный сохранился от дома Ипатьева. Мы этого добились. И сейчас он находится в нижних подземных этажах Храма-на-Крови. Его называют Царским.

В начале «нулевых» на месте дома Ипатьева построили знаменитый Храм-на-Крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАШЛИ СЕРВИЗ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

По итогам раскопок усадьбы археологам удалось собрать около 64 тысяч артефактов. Драгоценных предметов среди них не было – только то, что представляет интерес с исторической точки зрения. Осколки посуды, пуговицы, металлические предметы… Все то, что падало на землю и «утопало» в ней, начиная с XVIII столетия. Были и вещи, которыми пользовались Романовы.

- Нам удалось обнаружить части фарфоровой посуды с эмблемами императорского фарфорового завода и инициалами Николая II, - говорит Сергей Погорелов. - Это предметы из коронационного фарфорового сервиза династии Романовых. Он передавался из поколения в поколение. Удалось узнать, что часть сервиза была большевиками вывезена. Но куда – следы утеряны.

Понадобилось 300 ящиков, чтобы упаковать все артефакты. Но потом, увы, изучить их так никому и не удалось. Не было финансирования у историков. Ящики хранились в разных местах до 2013 года.

- Помощь никто не оказал, требования законодательства не выполнены, - констатирует Сергей Погорелов. - Я уже не мог хранить эти коллекции и передал их в музей истории Екатеринбурга. Там тоже средств не нашлось на обработку. Я работал там заместителем директора по науке, но когда сменилось руководство, меня попросили уволиться. Сейчас не знаю, что с коллекцией.

В самом музее истории Екатеринбурга не смогли прокомментировать, что случилось с коллекцией дальше и находятся ли по-прежнему артефакты с раскопок на месте дома Ипатьева в их фондах.

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