Царским крестным ходом в Екатеринбурге прошли 10 тысяч человек

17 Июль 2020 2020-07-17T08:21:12+03:00

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В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялось кульминационное событие православного фестиваля «Царские дни» - Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. Мероприятие проходило всю ночь, специально по этому случаю даже перекрывали дороги. Перед шествием в храме прошла ночная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. После нее верующие двинулись по традиционному маршруту, которым в 1918 году повезли убитых членов императорской семьи – через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку и поселок Шувакиш.

В этом году Крестный ход осложнялся серьезной жарой (столбики термометров достигли отметки в +39) и пандемией коронавируса. Екатеринбургская епархия предостерегала паломников и напоминала о соблюдении ном санбезопасности: нужно было носить маски и выдерживать дистанцию. Но об этом мало кто беспокоился. Тем не менее у Храма-на-Крови паломникам дезинфицировали руки, измеряли температуру.

- Крестный ход на всем его протяжении сопровождали мобильные группы помощи Православной службы милосердия и добровольцы Царских дней, представители фонда «Ника» и Оренбургского воскового казачьего войска, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

По их данным, в этом году в Крестном ходу приняли участие 10 тысяч верующих – это в разы меньше, чем в прошлом или даже позапрошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU