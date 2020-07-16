Полиция обеспокоена проведением крестного хода в Среднеуральском женском монастыре

Свердловская полиция заинтересовалась крестным ходом в Среднеуральском женском монастыре, который проводит лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Мероприятие собираются проводить 17 июля, в то же время, когда состоится Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Ранее Екатеринбургская епархия отметила, что не имеют никакого отношения к инициативе скандального священника, но мешать ему не собираются.

По словам пиарщика отца Сергия Всеволода Могучева, представители МВД Верхней Пышмы заставляют подписать схимонаха документ об административной и уголовной ответственности, если во время крестного хода что-нибудь случится.

- Говорят, что это указание руководства свыше. Но почему они снимают с себя ответственность и перекладывают ее на отца Сергия? Тогда зачем они вообще приезжают? Ранее, мы уже заявляли, что по уставу монастыря, мы каждый день проводим внутри монастыря крестный ход, по чьему указанию полиция влезает в церковный устав? Мы не выходим на дорогу и на проезжую часть, - объяснил Всеволод Могучев.

По словам Всеволода Могучева, отца Сергия попросили подписать документ об административной и уголовной ответственностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Крестному ходу будут предшествовать два богослужения — Всенощное бдение (начало в 17 часов) и Божественная литургия Святым Царственным Страстотерпцам. Само шествие стартует в 2 часа 30 минут. Верующие пройдут вокруг монастыря и снова вернутся к воротам. Также Всеволод отметил, что ожидается несколько тысяч человек.

Напомним, недавно церковный суд лишил отца Сергия сана и понизил его в статус схимонаха. Также священнику запретили читать проповеди. Правда, решение еще должен утвердить патриарх Кирилл. Пока отец Сергий находится в Среднеуральском женском монастыре.

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