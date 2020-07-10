2020-07-10T11:37:20+03:00
Общество

«Это не имеет к нам никакого отношения»: Екатеринбургская епархия не будет мешать Крестному ходу отца Сергия

Разжалованный до схимонаха священник устроит Крестный ход во время «Царских дней»
Юлия СТАЛИНА
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Крестный ход отец Сергий планирует провести вокруг монастыря.Крестный ход отец Сергий планирует провести вокруг монастыря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургской епархии прокомментировали намерения опального отца Сергия провести собственный Крестный ход. Разжалованный до схимонаха священник планирует повести людей от 17 июля 2020 года вокруг монастыря «Спорительница хлебов» под Среднеуральском. Как раз в этот день пройдет главное событие традиционных «Царских дней» - Крестный ход верующих от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

- Те агрессивные действия, которые от нас ждут, мы не собираемся предпринимать. Очевидно, что сегодня отец Сергий не подчиняется правящему архиерей и русской православной церкви. Не признает ее. Он не поминает нашего патриарха, а значит то, что происходит в монастыре, не является предметом Русской православной церкви. Эта служба будет оторванная от нас, - заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

Священника лишили статуса схиигумена и разжаловали до схимонаха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Священника лишили статуса схиигумена и разжаловали до схимонаха.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, церковный суд лишил отца Сергия сана, но постановление еще не подписал патриарх Кирилл. Также над снимонахом был гражданский суд за распространение им фейковых новостей в интернете. Скандальному священнику назначили штраф в 9 тысяч рублей. Сам Сергий (Романов) находится в Среднеуральском женском монастыре, ни на одном заседании он не появился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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