Опальный отец Сергий после обращения митрополита Кирилла пообещал провести собственный крестный ход

Отец Сергий ответил на открытое письмо митрополита Кирилла, которое было опубликовано сегодня днем. Схиигумен, которого недавно лишили сана, высказался, что не намерен вступать в полемику с правящим архиереем, но хочет дать ответ на вопросы и высказывания митрополита. В открытом письме митрополит Кирилл осудил проповедника за провокационные обращения и назвал его модным блогером.

- Я не мужик, которого занесло и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие: «Не судите, да не судимы будете», - ответил отец Сергий.

Кроме того схиигумен заявил, что он участвовал в строительстве пяти монастырей. Также отец Сергий в своем ответе митрополиту заявил, что проведет свой Царский Крестный ход.

- Схиигумен Сергий будет проводить Царский Крестный ход 17 июля 2020 года вокруг монастыря «Спорительница хлебов» во избежание очередных провокаций, - указано в ответе на письмо главе Екатеринбургской епархии.

Отметим, что екатеринбургская епархия начнет Царский крестный ход на день раньше -16 июня.

Отец Сергий не покидает Среднеуральский женский монастырь уже продолжительное время. Схиигумен так и не приехал в Екатеринбург на заседание церковного суда. В итоге сана его лишили заочно.

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