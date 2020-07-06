2020-07-06T20:28:08+03:00
Общество

Опальный отец Сергий после обращения митрополита Кирилла пообещал провести собственный крестный ход

Проведет он его на следующий день после Царского крестного хода, организованного епархией
Алина СУРИНА
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Отец Сергий ответил на открытое письмо главы Екатеринбургской епархииОтец Сергий ответил на открытое письмо главы Екатеринбургской епархииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отец Сергий ответил на открытое письмо митрополита Кирилла, которое было опубликовано сегодня днем. Схиигумен, которого недавно лишили сана, высказался, что не намерен вступать в полемику с правящим архиереем, но хочет дать ответ на вопросы и высказывания митрополита. В открытом письме митрополит Кирилл осудил проповедника за провокационные обращения и назвал его модным блогером.

- Я не мужик, которого занесло и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие: «Не судите, да не судимы будете», - ответил отец Сергий.

Кроме того схиигумен заявил, что он участвовал в строительстве пяти монастырей. Также отец Сергий в своем ответе митрополиту заявил, что проведет свой Царский Крестный ход.

- Схиигумен Сергий будет проводить Царский Крестный ход 17 июля 2020 года вокруг монастыря «Спорительница хлебов» во избежание очередных провокаций, - указано в ответе на письмо главе Екатеринбургской епархии.

Отметим, что екатеринбургская епархия начнет Царский крестный ход на день раньше -16 июня.

Отец Сергий не покидает Среднеуральский женский монастырь уже продолжительное время. Схиигумен так и не приехал в Екатеринбург на заседание церковного суда. В итоге сана его лишили заочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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