Царские дни в Екатеринбурге 2020: программа мероприятий

Одно из главных православных событий года на Урале уже не за горами. Традиционные «Царские дни» пройдут в Екатеринбурге и Свердловской области с 12 по 20 июля 2020 года. Кульминацией памятного события станет Крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

- В 2020 году Царские дни будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности, - отмечают в Екатеринбургской епархии.

И несмотря на пандемию коронавируса, все мероприятия состоятся. Рассказываем о каждом по порядку.

XIX ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

12 июля праздник в честь апостолов Петра и Павла. В этот день пройдет XIX Фестиваля православной культуры «Царские дни». В программу входят выставки, музыкальный концерт, лекции и творческие встречи. Многие мероприятия фестиваль пройдут в конференц-зале Храма- на-Крови и духовно-просветительском центре «Царский».

Стартует праздник с фестиваля колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!». Он пройдет в виде концерта колокольных звонов на площади перед храмом-колокольней «Большой Златоуст». В нем примут участие звонари Екатеринбургской митрополии, а также хор «Большого Златоуста».

Со стороны Храма-на-Крови на набережной городского пруда состоится II-й Открытый турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Соревнования посвящены императору Николаю II – основателю олимпийского движения в России.

Традиционный Крестный ход пройдет ночью с 1 на 17 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРЕСТНЫЙ ХОД ДО ГАНИНОЙ ЯМЫ

Основные события Царских дней 2020 в Екатеринбурге начнутся 15 июля. В монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме пройдет Божественная литургия.

16 июля в 13:00 верующие пройдут крестным ходом по Екатеринбургскому Пути скорби: от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149 а) до Храма-на-Крови. Этим путем царская семья прибыла в дом Ипатьева.

В 15:00 в нижнем храме Храма-на-Крови состоится малая вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам.

В 16:30 на площадке перед Храмом на Крови пройдет Всенощное бдение.

В 17:00 состоится Всенощное бдение в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

В 23:30 главное богослужение на площади у Храма-на-Крови стартует Божественная литургия и завершится она поздно ночью.

В 02:30 верующие отправятся Крестным ходом до места кончины императорской семьи Романовых, там, где сейчас стоит монастырь Ганина Яма.

Обычно Царский крестный ход собирает десятки тысяч паломников. Люди съезжаются из разных уголков страны. В Епархии отметили, чуть позже появится информация об автобусах, которые будут забирать верующих с Ганиной ямы после Крестного хода.

Праздничные богослужения пройдут и в Алапаевске.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦАРСКИЕ ДНИ В АЛАПАЕВСКЕ

В Алапаевске тоже масштабно отметают Царские дни. Здесь чтут память преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой.

17 июля в 17:00 начнется монастыре во имя святых новомучеников и исповедников Церкви Русской ночная молитва для прихожан.

18 июля в полночь в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаевска пройдет ночная Божественная литургию, а в 02:30 молебен в честь преподобномучеников Великой княгине Елисавете и инокине Варваре.

В 03:30 состоится крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске до Напольной школы и далее в монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, который основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту святые преподобномученицы Елисавета и инокиня Варвара, а также представители Дома Романовых.

В 05:30 и 09:00 там пройдут две Божественных литургии.