Впервые за 80 лет: в Екатеринбурге снова зафиксировали температурный рекорд

В Екатеринбурге 16 июля зафиксировали еще один температурный рекорд. Такой жары в этот день не было уже 80 лет, сообщает Росгидрометцентр. Сегодня градусники показали аж плюс 39 градусов.

- Около 14.00 (12.00 мск) в четверг в Екатеринбурге зафиксирована максимальная температура 39 градусов. Это рекорд за весь период наблюдений", - сказали в гидрометцентре.

Последний раз в Екатеринбурге высокую температуру 16 июля фиксировали в 1940 году. Тогда она составила 35,2 градуса.

Напомним, еще один температурный рекорд уральская погода поставила 9 июля. Воздух прогрелся до плюс 34 градусов. В этот день жара достигала таких показателей 119 лет назад.

Уральские синоптики пообещали, что жара спадет в выходные дни. Аномальные температуры сохранятся до 16 июля.

В пятницу, 17 июля, в Екатеринбург придут долгожданный дождь с грозой. Температура тоже немного спадет – до +34 днем. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.

В субботу, 18 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза. В городе еще чуть-чуть похолодает – до +33. Ветер западный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 19 июля, будет переменно облачно, пройдет небольшой дождь и прогремит гроза. Столбики термометров поднимутся до +27. Ветер западный 3-11 м/сек.