Патриарх Кирилл утвердил лишение сана скандального отца Сергия

Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии, который 7 июля лишил сана скандального отца Сергия.

- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана, - уточнили в екатеринбургской епархии.

Епархиальный суд установил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, суд установил факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Скорее всего, речь тут идет про скандальные речи о несуществовании коронавируса. За эти проповеди отцу Сергию пришлось отвечать не только перед церковным судом, но и перед мирским. Недавно схимонаха оштрафовали на 18 тысяч рублей. Судья посчитала, что схимонах своими проповедями возбуждает ненависть. При этом епархиальный суд содержание проповедей отца Сергия не рассматривал. Об этом "КП" рассказал один из членов церковного суда.

- Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением, - сообщается на сайте. - В заключительной части судебного решения говорится, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

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