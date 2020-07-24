«Дети живут в нечеловеческих условиях»: Собчак попросила главу СК и генпрокурора проверить захваченный отцом Сергием монастырь

Ксения Собчак написала обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору России Игорю Краснову, а также детскому омбудсмену при президенте Анне Кузнецовой с требованием проверить деятельность Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом.

Телеведущая убеждена, что в обители отца Сергия детей жестоко наказывают, а доказательства этому есть в ее документальном фильме «Монастырь особого назначения».

- В ходе сбора материалов для фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над детьми, проживающими в данном монастыре. В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков, - пишет Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

В заявлении также отмечается, что фактически обителью руководит отец Сергий (Романов), который был лишен сана схиигумена. А дети живут в нечеловеческих условиях.

В обители отца Сергия у съемочной группы Собчак отобрали камерыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Считаю, что обнародованные свидетельства нечеловеческих условий существования детей не должны пройти мимо внимания не только общественности, но и правоохранительных органов и органов социальной защиты, - добавляет Ксения Собчак.

ПОКАЗАНИЯ БЫВШИХ ПОСЛУШНИКОВ

В своем фильме Собчак показала кадры с признаниями бывших послушников отца Сергия Филиппа Малюткина и Христины Самушкиной.

- Матушка Варвара берет меня за руку и меня начинают бить, - рассказывает Самушкина. – Меня вывернуло всю. А матушка мне говорит «Ты уж так сильно не кричи, ты же ребенок». Отец Сергий называл меня «бесноватым ребенком». За все время меня избивали около 20 раз.

Схимонах Сергий отказался от участия в фильме Собчак, но потом провел отдельный Крестный ходФото: Алексей БУЛАТОВ

- За то, что бегали купаться, нас били палками по пяткам. Крапивой били, прутьями. А однажды нас с братом на три дня заперли в железных вагончиках с пачками сигарет и пятилитровкой воды. Сергий сказал – «Курите до тех пор, пока не станете блевать». А еще Христине устроили публичную порку за то что она вступила в сексуальные отношения (лишилась девственности), - заявил Филипп Малюткин и его брат Федор.

МАНИПУЛЯЦИИ ОТ ЗВЕЗДЫ «ДОМА-2»

Негласный представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев в разговоре с «КП» заявил, что считает работу Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова бездарностью, а последнее заявление – очередной провокацией.

Помощник отца Сергия раскритиковал документальный фильм Ксении Собчак 00:00 00:00

- Какие же это доказательства?- возмущенно отвечает Могучев. - Весь фильм состоит из показаний девушки, у которой проблемы с психикой и молодого человека, имеющего проблемы с наркотиками. И тут приезжает из Москвы светская львица, звезда «Дома-2» и обещает им славу и деньги. Это самая настоящая манипуляция общественным сознанием. Все это делается с одной целью – развязать травлю в отношении детей и жителей нашего монастыря.

До этого в монастыре поясняли, что Христина Самушкина дважды изгонялась из обители за непристойное поведение. А братья Малюткины были замечены в употреблении наркотиков.

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