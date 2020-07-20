На Урале опального отца Сергия оштрафовали на 18 тысяч за возбуждение ненависти в проповедях

На Урале продолжается череда судебных тяжб, обвиняемым по которым проходит опальный схиигумен Сергий (Романов). 3 июля на третьем заседании Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана. Причиной стали неоднозначные высказывания Сергия в его проповедях. В них, среди прочего, он, например, говорил, что коронавируса нет. Затем был суд, на котором его оштрафовали на 90 тысяч рублей за те же ролики. Статья - «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ну а сегодня, 20 июля, в городском суде Верхней Пышмы новое заседание по делу схиигумена. На этот раз его судили за «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которое в тех самых видеопроповедях нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка.

В ночь с 16 на 17 июля схиигумен Сергий провел крестный ход в Среднеуральском женском монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Сергий, как и в предыдущие разы, на заседание не пришел. Его интересы представляла адвокат. Однако общаться с журналистами она отказалась - прошла мимо камер в зал суда. Прессу, кстати, внутрь не пустили - ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Суд продолжался 4.5 часа после чего судья наконец озвучил вердикт:

- Признать виновным. Назначить наказание в виде штрафа на сумму 18 тысяч рублей.

Суд над Николаем Романовым (схимонахом Сергием) 20 июля 2020 года.20 июля в Верхней Пышме Николая Романова приговорили к выплате 18 тысяч рублей. Ситуацию поясняет его адвокат Светлана Герасимова. Видео: Евгений Стоянов/"КП-Екатеринбург"

После заседания адвокат Сергия отметила, что при разбирательстве служители Фемиды не привлекли религиоведа.

- Проповедь входит в обязанности священника. Это не просто мнение священника, но у нас не был привлечен религиовед, - говорит Светлана Герасимова, адвокат отца Сергия. - Отца Сергия судили за проповедь от 25 апреля. Наша сторона не согласна с приговором и будет его обжаловать.

Адвокат Светлана ГерасимоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат уточнила, что перед заседанием она спрашивала мнения различных экспертов-религиоведов и лингвистов, и они пришли к противоположным выводам.

- В частности, они говорили, что это была проповедь, сказанная священником в храме. Мы считаем, что в данном конкретном случае было необходимо проводить комплексную экспертизу, - отметила адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791633" frameborder="0"></iframe> Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия на 18 тысяч рублей.

Она считает, что было нужно привлечь философа и богослова.

- Потому что анализируемый текст - это проповедь. И ее сказал священник.

К зданию суда приехали люди, поддерживающие отца Сергия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание суда журналистов не пустили.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791633" frameborder="0"></iframe> Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия на 18 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак рассказала, где находятся тайные скиты схимонаха Сергия

Телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм об отце Сергие (в миру Николае Романове), который телеведущая сняла по итогам визита в Свердловсокую область. (Подробнее)

Экс-глава свердловской колонии ГУФСИН заступился за скандального отца Сергия

Генерал-майор Иван Жарков в то время, когда Николай Романов отбывал наказание за убийство, был начальником ИК-13 в Нижнем Тагиле (Подробнее)

Зона святого режима: как живет Среднеуральский женский монастырь после лишения сана отца Сергия

Репортаж из обители скандального уральского священника (Подробнее).

«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана

Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (Подробнее).