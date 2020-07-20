2020-07-21T10:04:23+03:00
Общество

На Урале опального отца Сергия оштрафовали на 18 тысяч за возбуждение ненависти в проповедях

Ранее его оштрафовали еще на 90 тысяч за «Злоупотребление свободой массовой информации»
Евгений СТОЯНОВ
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Ранее схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации».Ранее схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале продолжается череда судебных тяжб, обвиняемым по которым проходит опальный схиигумен Сергий (Романов). 3 июля на третьем заседании Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана. Причиной стали неоднозначные высказывания Сергия в его проповедях. В них, среди прочего, он, например, говорил, что коронавируса нет. Затем был суд, на котором его оштрафовали на 90 тысяч рублей за те же ролики. Статья - «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ну а сегодня, 20 июля, в городском суде Верхней Пышмы новое заседание по делу схиигумена. На этот раз его судили за «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которое в тех самых видеопроповедях нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка.

В ночь с 16 на 17 июля схиигумен Сергий провел крестный ход в Среднеуральском женском монастыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 16 на 17 июля схиигумен Сергий провел крестный ход в Среднеуральском женском монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Сергий, как и в предыдущие разы, на заседание не пришел. Его интересы представляла адвокат. Однако общаться с журналистами она отказалась - прошла мимо камер в зал суда. Прессу, кстати, внутрь не пустили - ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Суд продолжался 4.5 часа после чего судья наконец озвучил вердикт:

- Признать виновным. Назначить наказание в виде штрафа на сумму 18 тысяч рублей.

Суд над Николаем Романовым (схимонахом Сергием) 20 июля 2020 года.20 июля в Верхней Пышме Николая Романова приговорили к выплате 18 тысяч рублей. Ситуацию поясняет его адвокат Светлана Герасимова. Видео: Евгений Стоянов/"КП-Екатеринбург"

После заседания адвокат Сергия отметила, что при разбирательстве служители Фемиды не привлекли религиоведа.

- Проповедь входит в обязанности священника. Это не просто мнение священника, но у нас не был привлечен религиовед, - говорит Светлана Герасимова, адвокат отца Сергия. - Отца Сергия судили за проповедь от 25 апреля. Наша сторона не согласна с приговором и будет его обжаловать.

Адвокат Светлана Герасимова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Светлана ГерасимоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат уточнила, что перед заседанием она спрашивала мнения различных экспертов-религиоведов и лингвистов, и они пришли к противоположным выводам.

- В частности, они говорили, что это была проповедь, сказанная священником в храме. Мы считаем, что в данном конкретном случае было необходимо проводить комплексную экспертизу, - отметила адвокат.

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия на 18 тысяч рублей.

Она считает, что было нужно привлечь философа и богослова.

- Потому что анализируемый текст - это проповедь. И ее сказал священник.

К зданию суда приехали люди, поддерживающие отца Сергия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К зданию суда приехали люди, поддерживающие отца Сергия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание суда журналистов не пустили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание суда журналистов не пустили.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия на 18 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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