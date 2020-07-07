Суд вынес приговор по делу лишенного сана отца Сергия

Схимонах Сергий (Николай Романов) стал участником очередного судебного процесса, на этот раз по административному делу о публикации недостоверной информации в интернете.

На протяжении нескольких месяцев на YouTube публиковались проповеди скандального священника, в которых он критиковал светскую и церковную власть, а также отрицал существование коронавируса и призывал во время пандемии посещать православные храмы.

В конце апреля 2020 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил отцу Сергию (Николаю Романову) публиковать проповеди, а также вести церковные богослужения в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом, строительством и развитием которого развивается опальный схимонах.

Адвокат Николая Романова Светлана ГерасимоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако священник полностью проигнорировал требование своего непосредственного начальника, и даже раскритиковал его за предательство интересов народа.

После этого в епархии провели три заседания Церковного суда, по итогам которых схимонаха лишили священнического сана. Ни на одно из заседаний отец Сергий не явился. Его помощник говорил, что схимонах молится.

Параллельно в мировом суде Верхней Пышмы стартовал процесс по административному делу в отношении Николая Романова из-за публикации в интернете недостоверных сведений, то есть фейков, по поводу коронавируса.

Комментарий адвоката по делу Сергия Романова.7 июля в Верхней Пышме состоялся суд над отцом Сергием (Николаем Романовым) по делу о распространении недостоверной информации в интернете. Комментирует адвокат Светлана Герасимова. Видео: Олег Галимов/ "КП-Екатеринбург".

7 июля состоялся суд по делу об отрицании коронавируса, который схимонах проигнорировал, отправив представлять свои интересы адвоката Светлану Герасимову. Защитник схиигумена упирала на то, что нет подтвержденных данных о том, что видеозапись в интернете распространял сам отец Сергий.

- Да, обращение было записано в Среднеуральском женском монастыре для послушников. Но мой доверитель не давал разрешения для публикации своих проповедей в интернете, - говорит адвокат. Кстати, в суде схимонах представлен как строитель обители, а не как ее настоятель.

В итоге суд не внял доводу адвоката, присудив Николаю Романову штраф.

- Рассмотрев материалы дела по статье 13.15 кодекса административных нарушений РФ, суд постановил признать Николая Романова виновным и назначить штраф в 90 тысяч рублей, - заявила судья.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Квитанцию об уплате штрафа Николай Романов должен предоставить суду.

- Мы с решением суда не согласны и будем его обжаловать. К сожалению, суд отклонил мое ходатайство о проведении экспертизы подчерка, так как в деле присутствует документ, который мой доверитель не подписывал, - говорит Светлана Герасимова.

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