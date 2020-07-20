Экс-глава свердловской колонии ГУФСИН заступился за скандального отца Сергия

После того, как вокруг скандального отца Сергия (Николая Романова) начал разгораться конфликт, всплыло уголовное прошлое схимонаха. Оказалось, что тот 36 лет назад отбывал наказание в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле. В 80-х годах его осудили за убийство. Сам Романов публично признался об этом позже, записав видеообращение.

В то время начальником ИК-13 был ныне генерал-майор Иван Жарков. И накануне он записал обращение в поддержку опального схимонаха.

- В письме изложено, что отец Сергий при рукоположении утаил сведения о том, что он отбывал уголовное наказание за совершенное преступление в учреждении УЩ 349/13 в Нижнем Тагиле. Это ложь, - рассказал генерал-майор. – В этот период, когда Николай Романов отбывал наказание в колонии, я являлся начальником этого учреждения. В сложенное время, когда многие церкви были разрушены, мной было принято решение о строительстве храма в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве принимал активнейшее участие Николай Романов. Этот храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Экс-глава свердловской ГУФСИН заступился за опального отца Сергия.Видео: YouTube-канал Всеволода Могучева

При этом Иван Жарков описывает Романова только с положительной точки зрения – после УДО он обратился в СИД и ГУФСИН по Свердловской области с просьбой о личном приеме у начальника колонии, которым на тот момент и был Жарков.

- На приеме Романов попросил меня оказать помощь определиться в какой-либо монастырь. Зная его характеристику и деловые качества, я обратился с просьбой к архиепископу Викентию, в то время правящему архиерею Екатеринбургской епархии по упомянутому вопросу, - рассказал генерал-майор. – Владыка принял решение направить Романова трудником в Алапаевский мужской монастырь, где он принял активное участие в строительстве храма на месте шахты, куда были сброшены тела мучениц святой Елизаветы и инокини Варвары и других мучеников. Владыка Викентий был информирован о судьбе Романова и о его осуждении за уголовное преступление!

Напомним, в начале июля скандального схимонаха Сергия лишили сана и запретили проповедовать. Тем не менее, Николай Романов решил провести свой собственный, альтернативный, Крестный ход в ночь с 16 на 17 июля – параллельно с Царским крестным ходом, который ежегодно устраивает Екатеринбургская епархия. В Среднеуральский женский монастырь съехались порядка двух тысяч паломников не только из области, но и из других регионов.

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