«Я за вас жизнь отдам, дети мои»: опальный отец Сергий устроил нелегальный крестный ход в своей обители

В Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом в ночь на 17 июля собрались тысячи паломников, которые верят скандальному схимонаху Сергию (в миру – Николаю Романову).

- Я проведу свой крестный ход вокруг монастыря, - заявил опальный «отец» Сергий, который уже как месяц захватил обитель.

Кажется, в православном мире раскол. Люди разбились на два лагеря: тех, кто критикует скандального схимонаха, и считают его сумасшедшим, и тех, кто его поддерживает. Когда Сергий (в миру Николай Романов) заявил, что проведет свой собственный Царский крестный ход параллельно с основным, Екатеринбургская епархия ответила, мол, мешать ему не будет, но и не приветствует эту идею. Мы отправились в открытый «не для всех» монастырь и посмотрели, как проходил нелегальный Царский крестный ход.

Службы начались еще 5 часов вечера.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СЕРГИЙ»

Набитый людьми автобус подъезжает к шлагбауму у дороги со стороны Серовского тракта. Прежде чем запустить транспорт на территорию, крепкие парни в камуфляже, которые уже как месяц стоят на страже монастыря, пристально вглядываются лицо водителя. Передают что-то по рации, ждут ответ, только потом впускают. Также поступают со всеми транспортными средствами.

Пробраться за периметр по-прежнему можно только с благословения Сергия.

- Стоять, вы журналист. Вам не благословлено, - грубо заявил мне охранник.

Оказалось, что всех представителей СМИ, который хоть раз приезжали к порогу монастыря, охрана запомнила в лицо. Теперь затеряться в толпе прихожан почти невозможно. Мы сюда пришли без топора войны, поэтому ждем разрешения «отца» и не спорим. Неожиданно нас с фотографом без «особых» проблем пускают внутрь.

Службы проходили и на улице возле Троицкого собора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковка буквально за полчаса заполнилась машинами разных мастей: от простеньких иномарок до грозных «Мерседесов» и «Лексусов». Там же уже дежурят полицейские. Прихожане приезжают большими семьями вместе с детьми и стариками. У многих паломников в руках огромные сумки с вещами и едой, у кого-то иконы и кресты. Маски тут никто не носит, дистанцию не соблюдает. Скоро начнется служба в Троицком соборе, но люди этому храму не подходят. Толпа терпеливо ждет на площади возле другой церкви и через 15 минут становится понятно, почему.

- Отец идет, отец идет, - закричали женщины и дети.

И словно рок-звезда или президент, из-за угла появляется сам отец Сергий. Люди сломя голову бегут к нему, падая на колени и пытаясь поцеловать руку схимонаха или хотя бы дотронуться до него. На нем все та же черная ряса.

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- Почему вы голая? - обращается ко мне отец Сергий, увидев, что я снимаю происходящее на телефон. – Дайте ей крест. Здесь все ходят с крестом!

На протяжении получаса опальный схимонах общается с прихожанами. Люди выстроились в длинную очередь к «отцу»: кто-то поздравлял с праздником, кто-то просил благословения. Принял всех, а потом удалился в сторону Троицкого собора.

- Слава Сергию, слава отцу! - громко и торжественно скандирует толпа у храма.

Троицкий собор, где обычно проходят все главные службы, буквально за несколько минут набился людьми.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верующие приветствуют схимонаха Сергия в монастыре.16 июля 2020 года схимонах Сергий (Романов) проводит в монастыре, где идет служба в память о царственных страстотерпцах. У храма его встретили верующие. Видео: "КП-Екатеринбург"

Троицкий собор, где обычно проходят все главные службы, буквально за несколько минут набился людьми. Кто-то не поместился внутри, занял место на площади у храма. Началась общая молитва: голос монахини слышен по всей территории монастыря из колонок на столбах. Прихожане покорно склонили головы. Это идет всенощное бдение, закончится оно в полночь «Отец» Сергий удалился в сторону своей кельи.

- Я приехала сюда из Челябинска. Если бы не батюшка, я бы так и продолжала вести разгульную жизнь. Он мне мозги вправил, - дергает меня за рукав женщина в синем платке, которая позже представилась Натальей. – Вы же видите, как его тут все любят. Это разве может быть просто так?

- А вам не кажется, что тут больше «отца» Сергия почитают, чем Бога, - спросила у нее я.

- Да вы что? Нет, конечно. Так говорят только те, кто сюда не приезжал. Вы сами посмотрите, послушайте хоть одну проповедь. Он восхваляет Христа, великомучеников Романовых. Он сам никогда ничего не попросит, последнее тебе отдаст, если ты нуждаешься.

По команде Сергия верующие упали на колени.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗА МНОЙ, МОЯ АРМИЯ»

В полночь начинается ночная литургия, после нее ближе к утру - Крестный ход. Людей становится все больше. Появился «Уральский пельмень» Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией. Во время громких событий, которые происходили вокруг Среднеуральского женского монастыря, актер с супругой активно защищали схимонаха.

- У нас сегодня автобус с паломниками не пустили в монастырь. Благотворитель организовал трансфер из Екатеринбурга и одну машину остановили сотрудники ГИБДД. Нашли у водителя какие-то проблемы с документами. Прихожанам пришлось добираться своим ходом, но не все смогли позволить вызвать такси, - рассказывает Всеволод Могучев, пиарщик отца Сергия.

Читать проповедь после Крестного хода вызвался сам отец Сергий. Как только клирик появился у алтаря, внутрь храма снова повалил народ.

- На колени, помолимся за великомученика Николая II, - начал он.

Верующие покорно опустились на пол.

в Екатеринбург специально на службу прилетел полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади у храма появился еще один вип-гость: в Екатеринбург специально на службу прилетел полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, чтобы пообщаться с опальным схимонахом Сергием, а также поддержать его.

- Мы два дня назад обсуждали этот вопрос с отцом Сергием. Я утром был в Храме-на-Крови, причастился, посмотрел на те 30 человек, которые пришли на эту литургию, - говорит Квачков. – Поэтому сегодня я здесь, на службе, потом Крестный ход в монастыре. А затем я поеду на Ганину яму.

Владимир Квачков приехал поддержать отца Сергия.Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в Среднеуральском женском монастыре 17 июля 2020 года пообщался с журналистами. Видео: Юлия Сталина/"КП-Екатеринбург"

Голос Сергия (Романова) не утихал во время службы почти пять часов, изредка его заменяли хор монашек. Во время проповеди то и дело доносились женские крики и стоны. Как объяснила одна из прихожанок, это была отчитка.

- Уйди, бес, - то и дело повторял духовник.

В три часа ночи прихожане начали выходить из храма, толпа расположилась на площади. Затем на ступенях появился священник с кадилом и его молодые парни с портретами императора Николая Романова. За ними вышел сам Сергий, в красной рясе и с иконой в руках. Начался крестный ход.

- За мной, моя армия! - крикнул опальный священник.

Православные сделали круг по территории монастыря: пели и читали молитвы, крестились. Эффекта добавил колокольный звон и часовни. На улице начало светать. Маршрут был короткий, и толпа через пятнадцать минут снова оказалась на площади перед Троицким собором. Слово снова взял Сергий.

- Наша Русь живая, наша Русь святая! Святая в наших детях. Ваши дети – наше будущее. Пока Русь жива, живет весь мир. Хочу, чтобы весь мир жив в мире и согласии. Мы русские, с нами Бог, - обратился после шествия схимонах.

Со словами "Вперед, моя армия", Сергий начал крестный ход.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запели монахини.

- Я не могу представить, что без Урала и Сибири, я буду в царстве небесном. Когда распинали меня, снимали одежду, я согласился. Но я не мог представить, как бы я оставил вас. И пусть я умру, хочу, чтобы вся Россия была в Царствии небесном, а русские люди были счастливы: ходили в церковь без масок, имели право на образование, медицинскую помощь, - снова заговорил он.

Крестный ход закончился в 4 часа утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Толпа замерла. Все слушают Сергия.

- Да, я косноязычен, да, я плохо говорю. Но за каждого из вас, за каждого ребенка в вашей семье, отдам свою жизнь, — заявил он. — Если кто-то болеет, страдает — попросите: как схимонах Паисий Святогорец, отдам жизнь за каждого из вас, дети мои.

Речь бывшего схиигумена длилась полчаса. В конце он пригласил на праздничную трапезу.

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