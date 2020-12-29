В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, расположенный под Екатеринбургом, нагрянули силовики. Начался штурм обители, которую уже долгое время удерживает опальный отец Сергий (в миру Николай Романов), лишенный священнического сана и отлученный от церкви.В эти минуты штурм монастыря продолжается. На месте работает ОМОН, им помогают наряды спецроты ГИБДД. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.Между тем, стало известно о задержании Николая Романова. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Дмитрий Савченко, который представлял интересы прихожан монастыря.- Эти мероприятия - не в рамках уголовного дела об истязании малолетних, а в рамках тех уголовных дел, которые были возбуждены ранее по статьям 110 (доведение до суицида) и 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). В настоящее время я не могу защищать интересы отца Сергия, так как ранее выступал в защиту других лиц, проходящих по этим делам. А вообще законность этих мероприятий посреди ночи под вопросом, - уточнил юрист.В Росгвардии, Следственном комитете и ГУ МВД по Свердловской области пока никак не комментируют ситуацию.