Этой ночью бойцы спецназа пришли в Среднеуральский женский монастырь, занятый бывшим схиигуменом Сергием (Николай Романов). Ранее его отлучили от Церкви за конфликт с Екатеринбургской епархией, а также за неоднозначные проповеди в которых он, среди прочего, говорил, что коронавируса нет.Однако даже после лишения сана и отлучения от церкви Сергий со своими сторонниками не стал покидать обитель.В данной публикации мы ведем прямую онлайн-трансляцию и рассказываем обо всем, что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре.