Патриарх Кирилл одобрил отлучение от церкви отца Сергия

Епархиальный церковный суд принял решение об отлучении отца Сергия от Церкви еще в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Патриарх Кирилл официально отлучил отца Сергия от церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси 19 октября.

- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), - говорится в сообщении.

Напомним, что первое заседание церковного суда, на котором должны были рассмотреть дело отца Сергия по поводу его отлучения от церкви состоялось 7 сентября, однако схимонах на него не явился. Тогда ему дали второй шанс и назначили второе, 9 сентября. Но он не пришел и на него, заявив, что у него недомогание и плохое состояние здоровья. На третье заседание, 10 сентября он не явился по той же причине. В итоге епархиальный церковный суд принял решение об отлучении отца Сергия от Церкви.

Опальный отец Сергий - оснвоатель Среднеуральского женского монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также ранее Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. На заседание в Екатеринбурге тогда пришли сотни послушников отца Сергия, чтобы поддержать его, многие из них даже подписали петиции в защиту проповедника. Но это не помогло. Суд постановил извергнуть его из сана.

Как сообщает сайт Московского патриархата, в решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями и носить наперсный крест.

- Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением, - заявили в патриархате.

Не смотря на это скандальный отец Сергий продолжает записывать видеообращения и публиковать их на своем youtube-канале. Из-за своих неоднозначных проповедей он и впал в опалу. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ.

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