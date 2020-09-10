Скандальный отец Сергий снова не придет на суд из-за сердечной боли

Сегодня, 10 сентября, должно состояться третье заседание по отлучению схимонаха от Церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 сентября, в здании Екатеринбургской епархии состоится третье заседание по делу скандального отца Сергия. На повестке дня стоит очень серьезный вопрос – надо ли отлучать схимонаха от Церкви? Первое заседание состоялось еще в понедельник, 7 сентября, однако сам Сергий (Романов) на него не явился. Тогда ему дали второй шанс и назначили второе, 9 сентября. Но он не пришел и на него.

У опального отца Сергия было на то серьезное оправдание – недомогание и плохое состояние здоровья. Однако сегодня, 10 сентября, Сергий снова не придет уже на третье заседание.

- Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании Таинства Евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании, - сообщил схимонах.

Кстати, его сторонники, дабы поддержать его, второй день подряд читают 500 раз Иисусову молитву.

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