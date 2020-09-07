Последний шанс: Церковный суд отлучает отца Сергия от Святой Церкви 7 сентября 2020

Ранее Сергия уже лишили сана схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Церковный суд над отцом Сергием в Екатеринбурге 7 сентября 2020 года опять прошел без скандального схимонаха. На этот раз Екатеринбургская епархия решила насовсем отлучить Сергия от Святой церкви.

«ДА ОТСЕЧЕТСЯ ОТ ЦЕРКВИ!»

Причина тому банальна – непослушание Сергия. Еще 24 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение об извержении Сергия из священного сана. Но схимник его проигнорировал. И засев в Среднеуральском женском монастыре продолжил вести богослужения, в том числе Божественную литургию.

– 28 правило Святых Апостолов гласит: «Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного: таковой совсем да отсечется от Церкви, - говорится в повестке, которую направили Сергию.

Впрочем, не все так категорично. Сергий мог бы и избежать отлучения, если бы ответил список вопросов, который был опубликован на сайте Екатеринбургской Епархии.

- Вопросы связаны с «обвинениями», озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов и пр., что многократно было озвучено в разного рода публичных выступлениях, - говорится в заявлении епархии.

На этот раз никто не из сторонников Сергия не пришел к зданию Екатеринбургской епархии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ МОГУ ЯВИТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕДОМОГАНИЯ»

Сергий на заседание не пришел. Вместо этого он отправил митрополиту Кириллу письмо, в котором сослался на плохое самочувствие.

- Не смогу явиться из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которые вызвала у меня новость, опубликованная на сайте Екатеринбургской епархии по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

В своем письме Сергий назвал эти правила кощунством и ересью. До кучи к епархиальным преступлениям схимник отнес и развод супругов. Мол, вместо того, чтобы муж и жена покаялись, церковь одобряет их «путь разврата» и потакает разводам. А в качестве одного из примеров приводит брак своей бывшей послушницы Натальи Поклонской.

- После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Иваном Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах загс она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями, - пишет Сергий. – И похожим примерам поругания Таинства брака нет числа.

Стоит отметить, что на прошлые заседания Сергий не приходил. Но если говорить точнее, то лишь однажды приехал, чтобы выступить с невнятным обращением и уехал обратно в свою обитель. Именно поэтому его появления сегодня никто не ждал

Заседание Церковного суда проходит в закрытом режиме. Статья обновляется.

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