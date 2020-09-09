Сторонники отца Сергия нашли лучшее средство для его защиты от обид

У отца Сергия (Романова)множество сторонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший понедельник, 7 сентября, когда в Екатеринбургской епархии состоялось заседание суда по отлучению схимонаха Сергия (Романова) от церкви, его сторонники объединились и 500 раз прочитали Иисусову молитву во время проведения заседания суда.

Эта молитва считается одной из самых сильных среди православных христиан. В среду отец Сергий снова благословил сторонников с 11:30 до 13:30 читать Иисусову молитву. Именно в это время в здании митрополии на улице Репина в Екатеринбурге проходит второе заседание суда по дальнейшей судьбе скандального схимонаха.

Сторонники схимонаха прочитают молитву за его благополучие 500 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сам отец благословил читать пятьсот раз Иисусову молитву, - говорится в сообщении, распространенном в группе Среднеуральского женского монастыря в социальных сетях.

Отметим, что сам отец Сергий (Романов) сам на суды не ходит. В понедельник он сослался на плохое самочувствие из-за многих скорбей, которые обрушились на него и на его обитель в последнее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний шанс: Церковный суд отлучает отца Сергия от Святой Церкви 7 сентября 2020. Опальному схимонаху нужно ответить на 22 обвинения в свой адрес перед церковным судом Екатеринбургской епархии (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)