Бывший генеральный прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная тем, что в прошлом была духовным чадом опального отца Сергия, прокомментировала ночной штурм Среднеуральского женского монастыря.В разговоре с «КП-Екатеринбург» она высказалась о действиях силовиков и о поведении своего бывшего духовного отца.- Правильно или неправильно его задержали – разберется суд. Но если задержали, значит, наверное, было за что. Но с этим должны разбираться правоохранительные органы, - считает депутат.По нашей просьбе Наталья Поклонская прокомментировала уголовное дело против отца Сергия. Среди прочего его подозревает по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица). Его на экс-схиигумена завели из-за видеопроповеди. В ней отец Сергий, в частности, обращался к одной из своих прихожанок со следующим вопросом: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Умрешь?».- То, что было сказано: «Готовы ли вы умирать за Россию?»… Мне кажется, что такие вещи не нужно говорить обычным людям. Страшновато. Я бы сказала, что это … перегиб, - говорит депутат.Также Наталья Поклонская считает, что со стороны приверженцев отца Сергия имела место провокация.- Силовики заходят на следственно-оперативное мероприятие. Глава этого монастыря (Сергий) прекрасно понимает, что за ним пришли, что нужно поехать в полицию, прокуратуру, дать показания… Зачем выставлять женщин в монашеской одежде, детей, чтобы они кричали, чтобы была потасовка? Это же провокация!- Ну вышел бы и дал указание своим людям: это пришли за мной, я пойду разбираться, потому что наговорил лишнего, а вы продолжайте заниматься своими делами. Зачем было выставлять этих плачущих, орущих женщин, читающих молитвы, к силовикам? Знаете, я хочу заступиться за силовиков. К ним не должно быть никаких вопросов. Они не били ни женщин, ни детей. Я видела, что они пришли и выполняли свою задачу. Когда я была прокурором, то сама много раз участвовала в подобных мероприятиях. Мало кому нравится, когда они приходят. Но что поделать? Работа у них такая. Видимо, по-другому никак не получалось. Было бы спокойнее и логичнее не выставлять на амбразуру женщин и детей, - прокомментировала Наталья Поклонская.Также бывший генеральный прокурор Крыма призвала православных верить в бога, а не в людей.- Я желаю людям подумать о себе и верить тихо, душой и сердцем, но верить в Бога, а не людям, пусть даже они предстают в одежде схимников. К Сергию я отношусь не хорошо, желаю ему добра, но его действия, они неправильные.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)