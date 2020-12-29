В ночь на 29 декабря 2020 года в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом нагрянул ОМОН и спецрота ГИБДД. Вскоре сюда стали подтягиваться и сторонники «отца Сергия», которого отлучили от церкви, но он остался в обители.Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю, чтобы самому увидеть, что здесь происходит. Ранее стало известно, что Сергий Романов – духовник Соколова.На территорию монастыря участника «Уральских пельменей» не пустили.- Стоят омоновцы, стоят гаишники, говорят, что они из спецроты. Мы их спрашиваем: кто вы такие? Они отвечают, что действуют на законных основаниях, - рассказал актер «КП-Екатеринбург» Он добавил, что ему неизвестно, где сейчас находится отец Сергий.Чуть позже появилась информация, что Сергия Романова вывезли с территории монастыря.Корреспонденты «КП-Екатеринбург» ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий.