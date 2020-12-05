«Поднимите руки, кто хочет пойти на крест»: опальный отец Сергий благословил монахинь на смерть

В октябре Сергия (Николай Романов) отлучили от Церкви. Фото: кадр с видеозаписи опубликованной Всеволодом Могучевым

Несмотря на лишение сана и отлучение от Церкви, бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не прекратил проводить службы среди своих сторонников в занятом им Среднеуральском женском монастыре. Сегодня в Сети появилось видео с очередной службы, на которой он спрашивал монахинь, готовы ли они умереть.

«Я благословляю тебя умереть за Россию. Умрешь? - спрашивает Сергий на видеозаписи у одной из служительниц.

- Конечно, - отвечает женщина.

- А ты не боишься?

- Нет

...

- Ты умрешь за всех здесь, которые приезжают, которых ты не видишь, за пьяниц, блудников, тех кто в панике, у которых ужас, обижающие нас?

- С радостью

- С радостью умрет, - объявляет Сергий своим сторонникам»

В какой-то момент он обратился к публике:

«Поднимите руки, кто хочет пойти на крест для России»

Сторонники Сергия в ролике после вопроса о том, кто хочет пойти на крест. Фото: кадр с видеозаписи опубликованной Всеволодом Могучевым

Ролик длится 12 минут, на протяжении которых Сергий по очереди обращается к нескольким из монахинь, напоминая своим сторонникам историю о преподобной Елене Дивеевской, которая в XVIII веке приняла послушание умереть за тяжело больного брата.

«- Ты агроном у меня на земле. У тебя все хорошо? - обращается в ролике Сергий к другой монахине. - Но вот настало время послужить богу, господь спрашивал Содом и Гоморру: «Будет десять праведников, я спасу этот город». Россия то большая, не Содом и Гоморра, мы наберем здесь человек 30 тех, кто по моему благословению пойдет к матери Божьей походатайствовать через царицу небесную перед предвечным советом, святой троицей, чтобы святая троица спасла Россию. Пойдешь?

- Пойду, - ответила монахиня»

Сергий по очереди задавал вопрос о готовности умереть нескольким монахиням. Фото: кадр с видеозаписи опубликованной Всеволодом Могучевым

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), занявший со своими сторонниками Среднеуральский женский монастырь, был отлучен от церкви 19 октября. Решение об этом в тот день утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поводом к тому стали неоднозначные проповеди, в которых среди прочего Сергий отрицал существование коронавируса, а также открытое противостояние с Екатеринбургской епархией, в которое он вступил минувшим летом. Снимать документальный фильм о конфликте в Среднеуральский женский монастырь приезжала Ксения Собчак и тогда ее съемочная группа подверглась нападению.