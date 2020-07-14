2020-07-14T06:24:15+03:00
Происшествия

Ксения Собчак, на которую напали в Среднеуральском женском монастыре, написала заявление в Следственный комитет РФ

Телеведущая вместе с режиссером Сергеем Ерженковым, которому сотрудники обители сломали руку, требуют возбудить уголовное дело
Мария Трапезникова
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Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет России после нападения на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыреКсения Собчак подала заявление в Следственный комитет России после нападения на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце июня известная телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять фильм про Среднеуральский женский монастырь и скандального схимонаха Сергия, имя которого на слуху уже, пожалуй, у всей России. Светская дива общалась с героями будущей картины, бывшим послушником монастыря и воспитанницей, на территории местного кладбища, как вдруг на нее и ее съемочную группу напали. По словам самой Ксении, это были 30 мужчин в черных спортивных костюмах, что-то вроде местной охраны.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие

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Режиссеру Сергею Ерженкову они сломали руку, а Ксения отделалась синяками. Кроме того, сотрудники монастыря забрали видеокамеру со съемками, удалили все содержимое и вернули обратно, слегка поцарапав. Дело закончилось полицией – телеведущая намерена подавать в суд.

Режиссеру фильма Собчак Сергею Ерженкову сломали руку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссеру фильма Собчак Сергею Ерженкову сломали рукуФото: Алексей БУЛАТОВ

А накануне Ксения в своих соцсетях рассказала, что вместе с Ерженковым подала заявление в Следственный комитет России.

- Я – Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня, - написала телеведущая. – Требуем возбудить уголовное дело.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Напомним, 3 июля над скандальным отцом Сергием состоялось уже третье заседание церковного суда. На два предыдущих бывший схиигумен приходить отказался. Поэтому Екатеринбургская епархия на третьем постановила лишить его сана - решение было вынесено «заочно», без его участия. При этом пока что оно не вступило в силу, поскольку перед этим его должен подписать патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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