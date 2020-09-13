После отлучения от церкви отец Сергий провел экстренный Крестный ход

Сергий так и не пришел на церковный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на отлучение от церкви опальный отец Сергий продолжает захват Среднеуральского женского монастыря. После решения церковного суда бывший схимонах всеми способами дает понять, что не намерен покидать обитель. Сначала он провел круг для «изгнания бесов», а сегодня пришла очередь внеочередного Крестного хода.

Несколько сотен послушников приняли участие в Крестном ходу. Фото: скриншот

Напомним, что Екатеринбургская епархия выдвинула в адрес Сергия выдвинули сразу 22 обвинения, каждое из которых было основано на его «бесноватых» выступлениях. Но опальный схимонах так и не пришел ни на одно из заседаний и был заочно отлучен от церкви. Кроме этого сана были лишены восемь священников и дьяконов при Среднеуральском монастыре.

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Николай Малета, председатель церковного суда Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей:

- Если священник, изверженный из сана, продолжает служить, он подлежит уже такому страшному прещению как отлучение от Церкви. Трижды мы приглашали его на заседания суда для выяснения обстоятельств в духе братского общения. Была надежда и желание, что, может быть, схимонах Сергий придет и объяснит свое отношение, изменится и покается. Но то, что он продолжил говорить в сети интернет - и на праздник Успения Божией Матери, и накануне сегодняшнего заседания – этими действиями и словами он лишь усугубил свое бедственное положение как церковный человек. Поэтому сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от Церкви.

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