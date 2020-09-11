Отец Сергий назвал свое отлучение от церкви «гонением на православных»

Сергий не намерен покидать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отлученный от церкви отец Сергий (Романов) прокомментировал решение церковного суда Екатеринбургской епархии. Новое обращение опального схимонаха опубликовал его помощник Всеволод Могучев на своем Youtube-канале. Ролик называется «Гонение на православных».

- Нам вынесли приговор, всему Среднеуральскому монастрырю. Обращаюсь к патриарху Кириллу – рано радуешься. Бог не в силах оправдывать, – сказал в своей новой проповеди Сергий.

Напомним, что в адрес Сергия выдвинули сразу 22 обвинения, каждое из которых было основано на его «бесноватых» выступлениях. Но опальный схимонах так и не пришел ни на одно из заседаний и был заочно отлучен от церкви. Кроме этого сана были лишены восемь священников и дьяконов при Среднеуральском монастыре.

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Николай Малета, председатель церковного суда Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей Николай Малета:

- Если священник, изверженный из сана, продолжает служить, он подлежит уже такому страшному прещению как отлучение от Церкви. Трижды мы приглашали его на заседания суда для выяснения обстоятельств в духе братского общения. Была надежда и желание, что, может быть, схимонах Сергий придет и объяснит свое отношение, изменится и покается. Но то, что он продолжил говорить в сети интернет - и на праздник Успения Божией Матери, и накануне сегодняшнего заседания – этими действиями и словами он лишь усугубил свое бедственное положение как церковный человек. Поэтому сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от Церкви.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ:

- Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы

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