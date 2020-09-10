«В случае смерти его не будут отпевать»: отца Сергия отлучили от церкви

Схимонах так и не явился на заседание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви схимонаха Сергия (Романова). Теперь вердикт должен утвердить патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

- Всем известно, что некоторое время назад схигумен Сергий был низвержен из сана. Он не имел прав совершать богослужения. Это не скрывается, он везде представляется, подписывается как схигумен Сергий. Дальнейшие действия если священник низверженный из церкви продолжает служить, его низвергают из церкви. Сегодня в третий раз собираемся. Надеялись что придет, но то, что он говорил, его видеообращения... Своими действиями он только усугубил свое положение. Принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви, - сказал председатель церковного суда Николай Малета.

В свою очередь настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло отметил, что Среднеуральский женский монастырь остается во владении РПЦ. Однако, когда именно Екатеринбургская епархия сможет проводить в нем службы, они пока сказать не могут, так как Сергий со своими сторонниками по-прежнему его занимает.

- Теперь Сергий не является фактически монахом. Человек будет жить, как заблагорассудится. Человек, который от церкви себя отлучил, ему недоступны таинства к которым может прибегнуть крещенный человек. В случае его смерти он не будет подвергнут отпеванию, - рассказал отец Миняйло.

Отец Сергий известен не только как опальный схимонах, но и как духовник многих известных людей. Сейчас к нему на службы приезжают актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион Павел Дацюк. Ранее одним из духовных чад Сергия считалась и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Летом 2020 года Среднеуральский женский монастырь стал объектом расследования Ксении Собчак. Но визит телеведущей в обитель завершился скандалом – на Собчак и ее оператора напали послушники схимонаха.

После визита на Урал Собчак выпустила документальный фильм о Среднеуральском монастыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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