Отец Сергий прочертил защитную линию вокруг монастыря, чтобы изгнать бесов

Фото: скриншот с видео YouTube-канала Всеволода Могучева

Накануне, 10 сентября, скандального отца Сергия отлучили от Русской православной церкви. Это было сделано заочно на заседании Епархиального суда, поскольку сам схимонах на него не явился. Ему было дано три шанса оправдаться и лично выступить перед судом. Но ни на одно из заседаний он не явился.

После того, как решение было вынесено, отец Сергий записал новое видеообращение, в котором назвал поступок РПЦ «гонением на православных». И заявил, что не собирается покидать территорию Среднеуральского женского монастыря, земли которого принадлежат РПЦ.

Чтобы «изгнать бесов» с территории обители, отец Сергий прочертил вокруг него защитную линию своим посохом.

- Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки. Защитную черту для монастыря. С этого места я провожу черту и предупреждаю всех беззаконников, которые захотят перейти ее: если с вами что случится, это ваша гордость. Аминь, - заявил на видео Сергий.