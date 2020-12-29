В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, который удерживает опальный отец Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, нагрянули бойцы спецназа. После этого прошли обыски в келье бывшего схиигумена, а также в других помещениях обители. После этого Николая Романова увезли на допрос в Управление следственного комитета по Свердловской области, а потом этапировали в Москву.Как рассказывал «КП» адвокат отца Сергия Дмитрий Савченко, обыски в монастыре и задержание Николая Романова происходили не в рамках уголовного дела об истязании детей. В ночь на 29 декабря силовики нагрянули в монастырь в связи с уголовными делами по 110-й статье УК (доведение до самоубийства) и 303-й (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).Оказалось, что незадолго до возбуждения уголовного дела о доведении до суицида уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в прокуратуру. - Я обратился не по поводу отца Сергия, я по поводу ситуации, которая возникла, когда мы просматривали, как обычно это делаем, ленту новостей, где на наш взгляд один из священнослужителей призывал к добровольному уходу из жизни взрослых людей. Рядом находились дети. Я попросил прокуратуру дать правовую оценку этой ситуации, - рассказал «КП» детский омбудсмен.Он попросил надзорное ведомство проверить, не может ли эта проповедь нанести вред детям.- Со взрослыми можно, наверное, разговаривать, а как дети это воспринимают, мы с вами помним – все эти «Синие киты» и все остальное, где вроде безобидные штуки приводили [к плачевным последствиям]. Поэтому мы попросили прокуратуру дать оценку, - рассказал Игорь Мороков.Призыв к суициду силовики усмотрели в этой проповеди отца Сергия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)