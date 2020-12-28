В ночь на 29 декабря сразу несколько автобусов с бойцами ОМОНа заехали на территорию Среднеуральского женского монастыря. На кадрах, опубликованными женой актера Дмитрия Соколова, видно, как люди в форме окружают обитель.Информацию о штурме монастыря \\"Комсомолке\\" подтвердил Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» который является сторонником отца Сергия. - Зашел ОМОН. Всех положил на землю, - кратко пояснил актер. Он уточнил, что пока подробности ему неизвестны. Сейчас он напрявляется в монастырь.Получить оперативный комментарий от пресс-службы Екатеринбургской епархии не удалось. Представитель монастыря Всеволод Могучев также недоступен для звонка.В ГУ МВД по Свердловской области не стали комментировать эту информацию. За комментарием там посоветовали обратиться в Екатеринбургскую епархию.Отметим, что накануне митрополит Евгений пригрозил опальному священнику сносом незаконных построек на территории обители.Новость дополняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтрасти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь… (Подробности)Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детейСкандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)