Силовики впервые прокомментировали задержание опального отца Сергия (Николая Романова), которого минувшей ночью задерживали при силовой поддержке спецназа. В ночь на 29 декабря на территории Среднеуральского женского монастыря, который удерживал бывший схиигумен, отлученный от церкви, развернулась настоящая боевая операция.ОМОНу противостояли многочисленные сторонники отца Сергия. После задержания Николая Романова этапировали в Москву, а его уголовное дело передали в Центральный аппарат СКР.Следователи почти сутки хранили молчание, но после того, как бывшего схимонаха арестовал суд, СК России официально прокомментировал дело против отца Сергия. Напомним, раскольнику (а по церковным канонам Николай Романов является именно им) вменяют склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.- В этом году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви, - рассказали в СК.Силовики считают, что этими своими действиями Николай Романов совершил то, что подпадает под уголовную статью о самоуправстве.- В дальнейшем он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства, - рассказали в ведомстве.Именно из-за этого на бывшего схимонаха завели дело о склонении к самоубийству.В СК уточнили, что вину во всех указанных преступлениях отец Сергий не признал.- Ранее, он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов, - уточнили в Главном следственном управлении СКР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиловики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)