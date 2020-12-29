В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где после отлучения от церкви жил отец Сергий, нагрянул спецназ. Отца Сергий (Романова) отвезли на допрос в Главное следственное управление СКР по Свердловской области.Допрос проводится не в рамках уголовного дела об истязании малолетних, а в рамках тех уголовных дел, которые были возбуждены ранее по статьям 110 (Доведение до суицида) и 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра. ОМОН провел обыски в келье отца Сергия.Сейчас в обители собралось множество сторонников Николая Романова (отца Сергия), на территории монастыря остается ОМОН.