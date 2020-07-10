«За встречу с папой Римским»: скандальный схимонах Сергий заявил, что Патриарха Кирилла должны лишить сана

Скандальный схимонах Сергий, имя которого не так давно громом прозвучало на всю страну, записал очередное видеообращение, в котором заявил, что Патриарха России Кирилла – а вместе с ним также Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Кирилла – должны лишить сана. И сделать это, по его словам, нужно было еще после Всеправославного Восьмого Волчьего Собора [прошел в июне 2016 года – прим.ред.]. Его слова были опубликованы на YouTube-канале его представителя Всеволода Могучева.

Всеправославный собор - это собрание всех церквей. Православная церковь признает семь Вселенских соборов, последний из которых прошел в VIII веке. Поэтому восьмой, который состоялся в 2016 году, должен был стать первым более, чем за тысячу лет. Всего на нем должны были присутствовать представители 14 православных церквей мира, однако в последние недели четыре из них отказались от участия: Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская. Проходил собор в Греции, и следила за ним вся Россия.

Среднеуральский женский монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ

А несколькими месяцами ранее, в феврале 2016 года, Патриарх Кирилл встретился с папой Римским Франциском на нейтральной территории - на острове Куба. Их беседа прошла впервые за почти тысячу лет после церковного раскола. По итогам встречи они приняли совместную декларацию, в которой выразили солидарность в отношении традиционных христианских ценностей, которые должны сближать паствы обеих церквей - православной и католической.

- Ранее, будучи епископом, архиепископом, митрополитом за нарушение всех Апостольских постановлений, он [Патриарх Кирилл - прим.ред.] уже тогда должен был быть низвержен из сана вместе со своим окружением (митрополитом Иларионом, митрополитом Кириллом Екатеринбургским и другими), за их экуменические встречи и совместные молитвы с папистами. Доказательная база у народа есть, - заявил в видеообращении схимонах. – Страх смерти, который присутствует у Патриарха Кирилла и его окружения исчезнет только тогда, когда будет искреннее публичное покаяние, совершенное перед Церковью и народом Божиим. Пока они сами не предстали перед судом Поместного народного Собора, их действия не правомочны.

Новое обращение схимонаха Сергия.Видео: YouTube-канал Всеволода Могучева

Кроме того, Сергий в своей речи упоминает банк «Пересвет», который, в первую очередь, обслуживает РПЦ и направляет деньги на ее нужды. И обвиняет Патриарха Кирилла в ростовщичестве.

- По святым отцам Святейший Патриарх Кирилл должен был быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчивали о данных нарушениях, также подпадают под эти прещения, - рассказал схимонах Сергий. – Церковь у нас Единая, Святая, Соборная и Апостольская, но не патриаршая. Народ не делегировал ему свои права. Почему святейший Патриарх осмелился встречаться с папой Римским и вести с ним диалог от имени всей Церкви?

Также бывший схиигумен заявил, что еще задолго до судебного разбирательства все прещения в отношении него уже были согласованы митрополитом Кириллом с Патриархом «и им же утверждены». Схимонах Сергий еще раз повторил, что условия, в которых живут и воспитываются в Среднеуральском женском монастыре дети, «идеальные». По его словам, у них есть хорошее образование, медицинское обслуживание, и полноценное питание.

Экскурсия в Среднеуральский женский монастырь: июль 2020 года.Комментарий помощника схиигумена Сергия (Николая Романова) по поводу скандала в монастыре. Видео: КП-Екатеринбург

Напомним, в начале июля церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить отца Сергия сана из-за его роликов с провокационными проповедями и призывом открывать храмы во время пандемии коронавируса. Пока что решение не вступило в силу, поскольку его не подписал Патриарх Кирилл.

При этом несколько дней спустя Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл направил отцу Сергию открытое письмо, в котором назвал его «модным блогером». А еще пару дней спустя суд Верхней Пышмы признал схимонаха виновным по административному делу за распространение фейков о коронавирусе – напомним, тот в своих проповедях уверял, что никакого COVID-19 не существует. Его оштрафовали на 90 тысяч. А вчера стало известно, что 20 июля над скандальным отцом Сергием пройдет еще один суд – на этот раз по обвинению в возбуждении ненависти.

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