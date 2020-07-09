Опального отца Сергия 20 июля снова ждут в суде - на этот раз по обвинению в возбуждении ненависти

Всего два дня назад лишенного сана отца Сергия (Николая Романова) в суде оштрафовали на 90 тысяч рублей по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Поводом стали видеоролики с его проповедями, опубликованными в Интернете, в которых, среди прочего, он отрицал существование коронавируса. Но этим тяжбы для опального схиигумена не закончатся.

Так, сегодня на сайте суда Верхней Пышмы появилась дата заседания, на котором Николая Романова будут судить по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Оно пройдет 20 июля. Признаки административного правонарушения по этой статье в одном из опубликованных обращений Сергия обнаружил 4 июня Центр по противодействию экстремизму областного полицейского главка.

Добавим, что священного сана 3 июля схиигумена лишил Церковный суд Екатеринбургской епархии. Однако это решение еще должен утвердить патриарх Кирилл в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

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