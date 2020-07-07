2020-07-07T09:40:22+03:00
Общество

Суд над схиигуменом Сергием по делу о фейковых новостях 7 июля 2020 года: онлайн-трансляция

7 июля 2020 года в Верхней Пышме проходит первое заседание суда по административному делу против скандального проповедника
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Проповеднику грозит штраф до 100 тысяч рублейПроповеднику грозит штраф до 100 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успела общественность отойти от церковного суда Екатеринбургской епархии, который лишил отца Сергия ( Николая Романова) сана схиигумена, как начался другой процесс.

7 июля 2020 года в Верхней Пышме под Екатеринбургом скандального проповедника судят по статье административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации, а также распространение заведомо ложной информации». Ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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В понедельник, 6 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо к Романову, в котором назвал его «модным блогером», а также рассказал, как тот обманным путем стал священнослужителем. Архиерей подтвердил слухи – Николай Романов скрыл свое криминальное прошлое.

- В действительности же не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться, а потом заставил дать Вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий, возведя Вас немедленно в сан игумена и возложив наперсный крест. А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: «1984-1997 годах находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии, - говорится в письме митрополита.

Накануне в Среднеуральском женском монастыре побывала известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина, которая поддержала сихигумена, назвав его проповеди "гласом вопиющего в пустыне".

Отца Сергия судят за фейковые новости: онлайн-трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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