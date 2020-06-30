«Это очередной дешевый заказ»: в Среднеуральском женском монастыре назвали клеветой насилие над детьми

В Среднеуральском женском монастыре, название которого прогремело на всю страну благодаря опальному схиигумену Сергию, отрицающему коронавирус, разражается очередной скандал. Этому поспособствовала и известная телеведущая Ксения Собчак, которая в минувшие выходные прилетела на Урал, в обитель, чтобы снять фильм про монастырь и его основателя.

Конфликт с Ксенией Собчак закончился полициейФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказа сама Ксения, ее фильм, в первую очередь, про насилие над детьми, которое систематически происходило за стенами монастыря. Телеведущая даже нашла бывших воспитанников, которые рассказали ей обо всем спустя много лет молчания. В минувшую субботу, 27 июня, как раз во время съемок, на съемочную группу Собчак, на нее саму и ее героев напали 30 сотрудников монастыря: избили, забрали камеру с записями, удалили содержимое и вернули обратно. Дело закончилось полицией – сейчас Ксения намерена подавать в суд.

А накануне в эфире радио «Комсомольская правда» режиссер фильма Сергей Ерженков заявил, что число детей, над которыми издевались в обители, достигает 21 человека. «В этом монастыре было детское насилие, сексуальное насилие», - рассказал он. Екатеринбургская епархия уже начала проверку и даже установила круг лиц из числа пострадавших – это те дети, которые жили в Среднеуральском женском монастыре в 2009-2010 годах.

Представитель отца Сергия Всеволод Могучев назвал клеветой информацию о насилии над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря.Видео: Всеволод Могучев в YouTube

Накануне, 29 июня, представитель отца Сергия Всеволод Могучев выложил на своей странице в соцсетях видеоролик, в котором называет все обвинения со стороны команды Собчак клеветой. «Излюбленный прием сионистов – облить содомской педофилиной грязью любого инакомыслящего. Отца Сергия не смогли заставить замолчать. Все провокации, подкупы рухнули», - заявил он во вступлении.

После этого он объяснил, как прихожанин, что же происходит за стенами обители:

- Во-первых, норма питания для детей соответствует нормам, которые были в Советском Союзе, для этого монастырь имеет 50 коров, то есть – это молоко, творог, сметана, масло, мясо. Помимо этого, фрукты, овощи и рыба, - рассказал Всеволод Могучев. – Во-вторых, дети получают образование по семейной форме обучения и проходят промежуточную и итоговую аттестацию в Частном образовательном учреждении Свято-Симеоновской гимназии г. Екатеринбурга. Учителя монахини и приезжие педагоги. Есть детский сад, воспитатели – монахини.

Раньше за питанием и учебным процессом следила игумения Варвара с сестрами, которую не так давно сместил и «выгнал» из монастыря отец Сергий. А сам он только обеспечивал их и детей всем необходимым. По словам Всеволода Могучева, доводы о сексуальном насилии также неверны – всех детей исповедовали другие священники.

Воспитанники школы при Среднеуральском женском монастыре - архивные съемки.Видео: Всеволод Могучев на YouTube

В обитель регулярно с проверками приезжали полиция, прокуратура, органы опеки, а также комитет по правам несовершеннолетних. Каждый месяц всех детей осматривают и консультируют 18 узкопрофильных специалистов – все они, по словам представителя отца Сергия, лицензированные врачи со степенью кандидатов медицинских наук.

Также общественник объяснил, почему сейчас находятся те, кто когда-то жил в монастыре, а теперь раскрывают о нем правду: либо не сложилась жизнь, либо не хватает денег (или их нет), либо произошла деформация личности от неуспехов в жизни.

– Все это приводит таких воспитанников к деградации личности. И в этом им способствуют люди с сомнительной репутацией и деньгами. Документально монастырь может подтвердить все проверки вышеупомянутых организаций, - подытожил Всеволод Могучев. - Говорящие голословно, опираясь на не подтвержденные факты, свидетельствуют о нечистоплотности и падении нравов. И сейчас рассчитывают этой ложью смутить людей. Будьте осторожны – это очередной дешевый заказ. Сотни тысяч людей побывали в монастыре и ничего того, в чем сейчас обвиняют монастырь, не видели, и вдруг приехали люди с подмоченной репутацией и оранжевой ориентацией и нашли пищу для желтой прессы… Удивительно.

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