Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 20 июня 2020 года: нежданный «подарок» от губернатора

Редакция «КП»-Екатеринбург продолжает публиковать ежедневные сводки новостей по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области», сообщаем все самое важно по состоянию на 20 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

За последние 24 часа в Свердловской области было выявлено 254 новых случая COVID-19. Из них 139 – в Екатеринбурге. Теперь в регионе зарегистрирован 10501 случай новой коронавирусной инфекции.

«Герои среди нас». Как врачи Екатеринбурга и Свердловской области борются с COVID-19: интервью с вице-губернатором 00:00 00:00

Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Накануне было выписано 207 человек, а всего уральские врачи вылечили 5060 пациентов.

Зарегистрировано еще 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 64.

ВОДКА ПОСЛЕ 19:00 И ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ

Несмотря на плачевную статистику, губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать соляриям, фитнес-центрам и салонам красоты. Также он не придавая широкой огласке вернул продажу спиртного до 23:00, что на четыре часа дольше, чем было в начале режима самоизоляции.

«Правда. Музыка. Свобода»: специальный выпуск «Спасибо врачам!» 00:00 00:00

- После согласований со специалистами, я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок, - пояснил глава Среднего Урала.

ВОЗВРАЩЕНИЯ ФУТБОЛА

20 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет матч чемпионата России по футболу «Урал» - «Рубин» (Казань). Этот матч станет первым после трехмесячного перерыва в первенстве, на трибуны стадиона пустят только 3 500 человек (владельцы абонементов – прим.ред.).

Примечательно, что после игры традиционная пресс-конференция для журналистов пройдет не в привычном режиме, а по WhatsApp.

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