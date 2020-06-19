2020-06-19T15:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области разрешили открыться фитнес-центрам

Также свою работу могут возобновить солярии и салоны красоты
Олег ГАЛИМОВ
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Фитнес-центры откроются для индивидуальных тренировокФитнес-центры откроются для индивидуальных тренировокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области разрешили открыться фитнес-центрам. Также свою работу могут возобновить солярии и салоны красоты. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев. При этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.

Ранее губернатор сообщил, что Парад Победы в Екатеринбурге будет открыт для зрителей.

- После согласований со специалистами, я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок, - написал Евгений Куйвашев.

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ОФИЦИАЛЬНО

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 254 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+139). Всего же на сегодняшний день на Среднем Урале – 10 501 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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