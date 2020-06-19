2020-06-18T22:20:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 19 июня 2020 года: до снятия карантина все также далеко

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 19 июня 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 18 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 9598 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8962 человека. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 443327. Обследовано всего 412325 человекПо данным на 18 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 9598 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8962 человека. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 443327. Обследовано всего 412325 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Редакция «КП»-Екатеринбург продолжает рассказывать о ситуации вокруг COVID-19 на Среднем Урале. И вот основная информация по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на утро 19 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

На Среднем Урале был зарегистрирован 231 новый случай COVID-19. Из них 163 – в Екатеринбурге. Всего в регионе зарегистрировано 10247 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Статистика за прошлые сутки Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика за прошлые суткиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ. Выписано за сутки 196 человек. Всего уральские врачи вылечили 4853 пациента. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 60.

МНЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

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- Каждыи день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов. Из них более 400 — к пациентам с COVID-19. Всего на станции скорои медпомощи развернуто 118 бригад, из них 22 — переведены на работу с коронавирусом. В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничении , конечно, не идет, - написал глава Среднего Урала в своем блоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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