Можно ли прийти в качестве зрителя на Парад Победы 2020 в Екатеринбурге: отвечает губернатор Куйвашев

Жителям Екатеринбурга разрешат прийти в качестве зрителей на Парад Победы 24 июня. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

- В условиях пандемии мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, - написал глава Среднего Урала.

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Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов на Парад Победы не пустят, для них организуют онлайн-трансляцию.

ОФИЦИАЛЬНО

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 254 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+139). Всего же на сегодняшний день на Среднем Урале – 10 501 случай.

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