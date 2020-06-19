На Среднем Урале разрешили продажу алкоголя после 19:00

В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкоголя, такая информация следует из правок к указу губернатора Евгения Куйвашева. Теперь спиртное будет продаваться до 23:00.

Кроме этого глава региона разрешил открыться фитнес-центрам, соляриям и салонам красоты. Также сегодня стало известно, что Парад Победы в Екатеринбурге 24 будет открыт для зрителей.

Ранее руководители алкомаркетов Екатеринбурга рассказывали, что из-за ограничений по коронавирусу лишились своего основного источника дохода, так как уральцы не могли купить алкоголь после работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774972" frameborder="0"></iframe> "Комсомолка" проверила работу алкомаркетов Екатеринбурга.Алексей БУЛАТОВ

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