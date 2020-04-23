«Мы лишились основного источника дохода»: как выживают алкомаркеты Екатеринбурга в условиях ограничения продаж

Вот уже больше месяца Свердловская область живет в режиме самоизоляции, которая должна помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Когда его отменят - пока вопрос открытый. В данный момент в Свердловской области указ действует бессрочно до особого распоряжения губернатора.

Алкомаркеты попали под ту категорию магазинов, которым разрешили работать во время пандемии. Однако в понедельник, 20 апреля Евгений Куйвашев распорядился ограничить продажу алкоголя. Теперь спиртное нельзя покупать до 10:00 утра и после 19:00 вечера. Такие меры могут окончательно «добить» владельцев магазинов. Журналисты «Комсомолки» прошлись по торговым точкам в центре Екатеринбурга, чтобы узнать, как оценивают нынешнее положение дел их руководители.

ВЫРУЧКА УПАЛА НА 70%

Первым пунктом нашего обхода стал магазин «Коньяки Дагестана» на Малышева, где нам удалось пообщаться с генеральным директором сети по Екатеринбургу. По словам Гасана Ибрагимова, за последний месяц выручка упала в три раза.

- Доходы снизились на 70%. Я связываю это с тем, что мы находимся в центре города, а сейчас здесь почти никто не бывает. Посмотрите – улицы почти пустые. Пришлось сократить время работы магазина до 20:00, а теперь и до 19:00. К нам и раньше по вечерам почти не заходили, а сейчас тем более.

Мы обошли два магазина "Коньяки Дагестана", но ни в одном не было посетителейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сокращали ли вы штат сотрудников или зарплаты?

- Нет. Но если так и дальше продолжится, то придется пойти на такие меры. Главная причина даже не в отсутствии прибыли, а в том, что нужно расплачиваться с поставщиками. Нам везут коньяк напрямую из Дагестана, - резюмировал Ибрагимов.

Вверх по Розы Люксембург есть сразу два магазина, где продают алкоголь – «Пятерочка» и магазин «Леон». Но по прошлому опыту общения мы уже знаем, что в торговой точке X5 Retail Group откажутся общаться и отправят с запросом к федеральному начальству. Поэтому решили сразу идти в «Леон». Под конец рабочего дня в магазине практически не было покупателей.

В "Лионе" тоже полнейшая тишина. Лишь когда мы уходили двое парней пришли за пивомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Наш основной доход всегда шел от «офисников», а сейчас все на удаленке или без работы, - рассказывает заместитель управляющего магазина Любовь Немчинова. – Пришлось сократить рабочий день персонала на треть, а вместе с ним и зарплату. Теперь работаем лишь до 19:00, нет смысла работать без возможности продать спиртное.

- После введения ограничений был ажиотаж?

- Нет. А откуда ему взяться, если доходы населения упали почти до нуля?

ПОЛГОДА ЖДАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ И ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ

А вот кому точно не повезло, так это новому магазину Wine Story. Он открылся через день после ввода ограничений. В расположившейся в подвале винотеке удалось застать всех, кроме покупателей.

Новый винный магазин открылся в разгар пандемии. Надеемся, что хозяевам удастся сохранить бизнес в это непростое времяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, если можно было представить наихудший вариант развития событий, то «звезды сошлись». Мы шесть месяцев ждали, когда нам наконец-то одобрят получение лицензии на торговлю не крепким алкоголем, а теперь еще 2-3 месяца придется жить без выручки! – рассказывают сотрудники торговой точки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774972" frameborder="0"></iframe> "Комсомолка" проверила работу алкомаркетов Екатеринбурга.Алексей БУЛАТОВ

- То, что доходов бы в первое время почти не было – нормальная практика при открытии бизнеса. Но сейчас мы в безвыходной ситуации. Аренду помещения нам также никто не отменит и не возместит. А новые поправки к указу от губернатора стали последним гвоздем в крышку гроба. Элементарно подумать, когда люди покупают вино к столу или в подарок? По вечерам, после работы – по пути домой. А сейчас никто просто не успеет ничего купить до семи вечера, - добавила управляющая.

Аналогичный рассказ услышали и от продавцов в пивной через два квартала. Полдесятка любителей пенного с замиранием смотрели повтор поражения нашей сборной в драматическом финале молодежного Чемпионата мира от Канады, но это сложно назвать хорошей посещаемостью за час до окончания продаж.

За полчаса до закрытия в пивном магазине не было ажиотажаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня в кассе у нас шесть тысяч рублей, - говорит продавец, параллельного наливая бочонок пива. – Дела идут намного хуже, хотя моя зарплата и не пострадала. Люди все равно не будут пропивать последнее, а алкоголики со стажем если и зайдут за бутылочкой, то только поздним вечером. По сути, мы лишились основного источника дохода. Но самое забавное, что никто не знает, как это может повлиять на снижение заболеваемости?

Напоследок отправляемся в «Красное и Белое», на перекрестке у Дома кино таких магазинов сразу два, выбирай любой. Переходим дорогу и замечаем небольшой пир во время чумы.

В "Красном и Белом" было около 10 покупателей, но это больше, чем во всех остальных магазинах вместе взятыхФото: Алексей БУЛАТОВ

Перешагивая порог, уже слышан возглас кассира: «Молодые люди, не задерживаем очередь! Время уже 18:30, а всем нужно успеть».

- А у вас словно ничего не поменялось после введения ограничения? – спрашиваю я, оплачивая бутылку минералки.

- У нас все стабильно. Раньше бежали затариваться в 22:30, теперь после шести вечера. Никто не хочет остаться без запасов на вечер, заняться то сейчас не чем…