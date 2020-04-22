Онлайн-концерты с настоящей уральской музыкой на радио «Комсомольская правда»

Радио «Комсомольская правда» запускает серию музыкальных эфиров в Городе свободных людей. Каждую пятницу мы будем встречаться с нашими слушателями на волнах 92.3 FM в Екатеринбурге, 96.6 FM в Нижнем Тагиле, 89.5 FM в Серове, чтобы слушать настоящую музыку, знакомиться с настоящими артистами и общаться на важные темы.

«Правда. Музыка. Свобода» — это проект о местной музыке, целью которого станет поддержка региональной идентичности и знакомство слушателей с талантливыми уральцами. Пообщаться с ними смогут все зрители эфиров и слушатели радиостанции «Комсомольская правда», так что проект станет уникальной площадкой для общения ярких и свободных людей.

Трансляции будут проходить на площадках «Комсомольской правды»: Вконтакте YouTube Instagram