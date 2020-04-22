2020-04-22T14:23:45+03:00
Звезды

Онлайн-концерты с настоящей уральской музыкой на радио «Комсомольская правда»

Каждую пятницу с 14:00 до 16:00 на 92.3 fm
Алина Закусина
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«Правда. Музыка. Свобода» - это дружественная атмосфера квартирников и острые темы для разговоров с лучшими музыкантами Урала«Правда. Музыка. Свобода» - это дружественная атмосфера квартирников и острые темы для разговоров с лучшими музыкантами УралаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Радио «Комсомольская правда» запускает серию музыкальных эфиров в Городе свободных людей. Каждую пятницу мы будем встречаться с нашими слушателями на волнах 92.3 FM в Екатеринбурге, 96.6 FM в Нижнем Тагиле, 89.5 FM в Серове, чтобы слушать настоящую музыку, знакомиться с настоящими артистами и общаться на важные темы.

«Правда. Музыка. Свобода» — это проект о местной музыке, целью которого станет поддержка региональной идентичности и знакомство слушателей с талантливыми уральцами. Пообщаться с ними смогут все зрители эфиров и слушатели радиостанции «Комсомольская правда», так что проект станет уникальной площадкой для общения ярких и свободных людей.

Трансляции будут проходить на площадках «Комсомольской правды»: Вконтакте YouTube Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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