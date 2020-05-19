2020-05-18T19:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 19 мая 2020 года: вспышка на подстанции, плановые приемы и продление самоизоляции

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 19 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Ограничений стало меньше, но режим самоизоляции решили продлитьОграничений стало меньше, но режим самоизоляции решили продлитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки врачи официально зарегистрировали 130 новых зараженных коронавирусом уральцев. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале количество заболевших составило 2 861. При этом, на сегодняшний день из этого число 773 человека полностью вылечились от коронавируса.

Екатеринбургский астролог советует в ближайшее время закончить незавершенные дела и отношения, подготовиться к проблемам с финансами, в работе и общении

00:00
00:00

Новые пациенты прибыли в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Режа, Полевского, Заречного, Богдановича, Бисерти, Артемовского, Среднеуральска, Рефтинского, Новоуральска, Камышлова, Невьянска, а также Арамильского, Тугулымского и Сысертского городских округов.

Сейчас состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, 99 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Ближе к вечеру 18 мая стало известно, что коронавирусом заразились 136 сотрудников торговой сети «Красное и Белое». Поэтому на этой неделе тест на коронавирус пройдут все сотрудники компании.

Для посещения открыты все парки и скверы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для посещения открыты все парки и скверыФото: Алексей БУЛАТОВ

КАРАНТИН ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Екатеринбурге новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на подстанции скорой помощи №3, которая расположена на Уралмаше. COVID-19 обнаружили в течение нескольких дней у семи сотрудников организации.

Зараженных медиков сразу же госпитализировали, а тех, кто контактировал с ними – отправили под медицинское наблюдение. Сейчас подстанция №3 работает в обычном режиме: на смены выходят 110 сотрудников.

Чему научила власть «СКВЕРная» история в Екатеринбурге? Почему враждующие стороны до сих пор не помирились? Отвечают участники событий – Иннокентий Шеремет и Иван Волков

00:00
00:00

В минувшие выходные на карантин закрыли три отделения Свердловского областного онкологического диспансера. Это произошло после того, как у одного из пациентов обнаружили коронавирус.

Закрыли на карантин и СИЗО №1 в Екатеринбурге: здесь у одной из сотрудниц медицинского блока также обнаружил COVID-19. С арестантами женщина не контактировала, так как работала с документами.

Болезнь протекает в легкой форме, однако после этого принято решение не вывозить и не завозить арестантов в учреждение. Анализ на коронавирус взят у 250 сотрудников следственного изолятора.

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции еще на неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции еще на неделюФото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ НЕДЕЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе еще на неделю до 25 мая. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Почему успешная бизнес-леди из Екатеринбурга решила уехать в уральскую глубинку?

00:00
00:00

При этом, с 19 мая в Екатеринбурге и других населенный пунктах Среднего Урала начинают действовать ряд послаблений: со вторника начинается плановый прием в больницах и поликлиниках. Пенсионеров старше 65 лет по-прежнему будут лечить на дому, для пациентов с хроническими заболеваниями, а также тем, кому нужно поставить прививку, откроют отдельный вход.

Все остальные будут попадать на прием к врачу строго по предварительной записи. Также в регионе начинают работу косметические и маникюрные салоны, а вот продажа алкоголя по-прежнему ограничена по времени с 10 до 19 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доставай купальник, мы едем на море»: куда уральцам разрешат поехать на отдых этим летом. Эксперты говорят, что планы на отпуск можно строить уже сейчас. Открытие туристических направлений возможно уже в конце июня 2020 года (подробнее)

После скандала с аппаратами ИВЛ на «Уральском приборостроительном заводе» сменился руководитель. Временный генеральный директор Марат Бадгутдинов проработал на предприятии всего 11 дней (подробнее)

Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки. Подземка пострадала от коронавируса больше, чем другие предприятия муниципального транспорта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Екатеринбургский дизайнер перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов
Как не стать жертвой интернет-мошенников: отвечает свердловская полиция
Осужденный екатеринбуржец, помещенный в больницу с коронавирусом, сбежал от врачей
Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки
В Свердловской области продлили ограничение по продаже спиртного
В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой
Стало известно, когда в Екатеринбурге разрешат работать мастерам маникюра, косметологам и массажистам
В Екатеринбурге лор-отделение Областной клинической больницы № 1 закрыли на карантин
Стало известно, когда начнется плановый прием в поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области
Меценаты передали в больницы Екатеринбурга 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток
Свердловские спасатели с помощью дронов поймали 28 нарушителей противопожарного режима
В Свердловской области за сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч человек
Какие факторы поддержат рубль на этой неделе: прогноз
Пригородные поезда на Свердловской железной дороге с 18 мая возвращаются к прежнему графику курсирования
Как в Свердловской области будут вести прием в поликлиниках после пандемии: отвечает минздрав
Единоразовые выплаты семьям с детьми в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: когда начнут приходить
Единовременные выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: как подать заявление
Банк Уралсиб улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
В Екатеринбурге увеличивают число дежурных групп в детских садах: как записать в них ребенка
На работы – 48 месяцев: в Нижнем Тагиле суд заставил отреставрировать Дом Учителя
Уральские врачи смогут бесплатно отдохнуть на курортах Греции после снятия ограничений
Под Екатеринбургом за 29 миллионов продают коттедж с собственным прудом с уточками
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Уральца, больного туберкулезом, через суд отправили на лечение
К чему приводит чрезмерное потребление сахара: отвечают специалисты
На Урале приставы закрыли два шашлычных ларька из-за работы во время самоизоляции
Грозит 10 лет тюрьмы: уральца отправили под суд после того, как он молотком избил своего товарища
В Екатеринбурге экс-сотрудника ГИБДД оштрафовали за взятку в 30 тысяч