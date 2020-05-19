Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 19 мая 2020 года: вспышка на подстанции, плановые приемы и продление самоизоляции

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки врачи официально зарегистрировали 130 новых зараженных коронавирусом уральцев. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале количество заболевших составило 2 861. При этом, на сегодняшний день из этого число 773 человека полностью вылечились от коронавируса.

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Новые пациенты прибыли в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Режа, Полевского, Заречного, Богдановича, Бисерти, Артемовского, Среднеуральска, Рефтинского, Новоуральска, Камышлова, Невьянска, а также Арамильского, Тугулымского и Сысертского городских округов.

Сейчас состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, 99 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Ближе к вечеру 18 мая стало известно, что коронавирусом заразились 136 сотрудников торговой сети «Красное и Белое». Поэтому на этой неделе тест на коронавирус пройдут все сотрудники компании.

Для посещения открыты все парки и скверыФото: Алексей БУЛАТОВ

КАРАНТИН ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Екатеринбурге новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на подстанции скорой помощи №3, которая расположена на Уралмаше. COVID-19 обнаружили в течение нескольких дней у семи сотрудников организации.

Зараженных медиков сразу же госпитализировали, а тех, кто контактировал с ними – отправили под медицинское наблюдение. Сейчас подстанция №3 работает в обычном режиме: на смены выходят 110 сотрудников.

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В минувшие выходные на карантин закрыли три отделения Свердловского областного онкологического диспансера. Это произошло после того, как у одного из пациентов обнаружили коронавирус.

Закрыли на карантин и СИЗО №1 в Екатеринбурге: здесь у одной из сотрудниц медицинского блока также обнаружил COVID-19. С арестантами женщина не контактировала, так как работала с документами.

Болезнь протекает в легкой форме, однако после этого принято решение не вывозить и не завозить арестантов в учреждение. Анализ на коронавирус взят у 250 сотрудников следственного изолятора.

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции еще на неделюФото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ НЕДЕЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе еще на неделю до 25 мая. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

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При этом, с 19 мая в Екатеринбурге и других населенный пунктах Среднего Урала начинают действовать ряд послаблений: со вторника начинается плановый прием в больницах и поликлиниках. Пенсионеров старше 65 лет по-прежнему будут лечить на дому, для пациентов с хроническими заболеваниями, а также тем, кому нужно поставить прививку, откроют отдельный вход.

Все остальные будут попадать на прием к врачу строго по предварительной записи. Также в регионе начинают работу косметические и маникюрные салоны, а вот продажа алкоголя по-прежнему ограничена по времени с 10 до 19 часов.

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