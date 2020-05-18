2020-05-18T17:08:17+03:00
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Стало известно, когда начнется плановый прием в поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области

Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев
Лев ИСТОМИН
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Плановые приемы стартуют 19 маяПлановые приемы стартуют 19 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 19 мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области возобновляется плановые приемы в государственных и муниципальных больницах. Также со вторника могут работать частные клиники и косметологи с действующей медицинской лицензией.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, как именно будет вестись плановый прием.

Четыре правила планового приема в поликлиниках и больницах Екатеринбурга и Свердловской области:

1. Только по предварительной записи, чтобы в медучреждениях не было очередей. Посещение только в масках и бахилах.

2. Пенсионеры старше 65 лет вызывают врачей на дом. Также будет продолжена работа по дистанционному обеспечению их лекарствами.

3. Пациенты с хроническими заболеваниями, а также с инфекциями и те, кому нужно привиться - принимаются с отдельного входа, либо на дому.

4. Будут чаще применять телекоммуникационные технологии. Настроить приложения на смартфонах пенсионерам в случае необходимости смогут студенты медицинского университета.

Напомним, что для посещения в Екатеринбурге и Свердловской области открыли все парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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