Стало известно, когда начнется плановый прием в поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области
С 19 мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области возобновляется плановые приемы в государственных и муниципальных больницах. Также со вторника могут работать частные клиники и косметологи с действующей медицинской лицензией.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, как именно будет вестись плановый прием.
Четыре правила планового приема в поликлиниках и больницах Екатеринбурга и Свердловской области:
1. Только по предварительной записи, чтобы в медучреждениях не было очередей. Посещение только в масках и бахилах.
2. Пенсионеры старше 65 лет вызывают врачей на дом. Также будет продолжена работа по дистанционному обеспечению их лекарствами.
3. Пациенты с хроническими заболеваниями, а также с инфекциями и те, кому нужно привиться - принимаются с отдельного входа, либо на дому.
4. Будут чаще применять телекоммуникационные технологии. Настроить приложения на смартфонах пенсионерам в случае необходимости смогут студенты медицинского университета.
Напомним, что для посещения в Екатеринбурге и Свердловской области открыли все парки и скверы.
ИСТОЧНИК KP.RU