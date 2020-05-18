Как в Свердловской области будут вести прием в поликлиниках после пандемии: отвечает минздрав

18 Май 2020 2020-05-18T15:25:30+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области готовятся к отмене ряда ограничительных мер, связанных с периодом самоизоляции. Эти вопросы губернатор Евгений Куйвашев обсудил с подчиненными на заседании оперативного штаба 18 мая.

Одной из важных изменений связано возвращение к оказанию плановой медпомощи. Поход к этому процессу будет, по слова главы региона, дифференцированным, а главным условием станет тщательная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Процесс стартует с населенных пунктов, где ситуация более благополучная, и нет новых случаев COVID-19. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова, для начала возобновления планового приема нужно соблюсти несколько условий:

1. Приемы будут вестись строго по предварительной записи, а между пациентами будет соблюдаться дистанция. Также в медицинских учреждениях продолжит действовать масочный и дезинфекционный режимы.

2. Пенсионеры старше 65 лет будут получать медицинскую помощь на дому. Практика дистанционной работы с их лекарственным обеспечением будет продолжена.

3. Для пациентов с хроническими заболеваниями, а также тем, кому нужно привиться, в поликлиниках установят специальные дня приема. А людям с признаками инфекции врачи будут приходить домой, либо их будут принимать с отдельного входа.

4. Будут активно применяться телекоммуникационные технологии. Пожилым уральцам установить и настроить технические средства помогут студенты старших курсов медвуза.

ИСТОЧНИК KP.RU