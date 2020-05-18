Официально: режим самоизоляции продлен в Свердловской области до 25 мая 2020 года

Режим самоизоляции продлен в Свердловской области до 25 мая 2020 года. Об этом в своем сообщил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

- Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая, - пишет глава Среднего Урала в соцсети.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

С 19 мая в регионе возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах. Также начать работу смогут все частные организации с государственной лицензией: клиники и косметологии.

Со вторника разрешается гулять в парках, заниматься спортом на свежем воздухе, но не отменяется соблюдение санитарных норм. При этом губернатор Куйвашев ничего не сообщил об открытии торговых центров, которое, судя по всему, вновь отложили.

По-прежнему будет запрещена продажа алкоголя во всей области после 19:00. Как минимум до 25 мая.

Указ губернатора о продлении режима самоизоляции. Фото: Instagram

Отметим, что ограничительные меры подразумевают соблюдение масочного режима и самоизоляции лиц старше 65 лет.

НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ

На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге выздоровел «нулевой пациент». Им оказался известный в регионе адвокат.

Мужчина стал первым пациентом у кого диагностировали Covid-19 в Свердловской области. Из-за проблем с сердцем и других сопутствующих заболеваний лечение не приносило успеха. Но врачам удалось вытащить 51-летнего свердловчанина буквально с того света.

Юрист 20 дней находился в коме и выжил.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зафиксировано 2 861 случай коронавирусной инфекции. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

В общей сложности уральские врачи вылечили 773 пациента. В регионе зафиксировано пять смертей от COVID-19.

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