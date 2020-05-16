Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» посвятил песню врачам, борющимся с коронавирусом

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников решил поддержать медиков, которые каждый день борются за пациентов, заразившихся коронавирусом. Так, на своем канале в Youtube он опубликовал новый клип, в съемках которого приняли участие сотрудники 20-й подстанции «скорой помощи» Москвы.

Вячеслав Мясников посвятил врачам песню.Видео: страница Вячеслава Мясникова на сайте youtube.com

- Эта песня посвящается всем тем, кому сейчас тяжелее всего - нашим врачам, медсестрам, водителям «скорой помощи», рентгенологам, всем кто принимает сейчас основной удар, - говорит Вячеслав Мясников в клипе.

Добавим, что всего в России с начала пандемии было выявлено 272 043 случая коронавируса. Выздоровевших пациентов уже 63 166 человек. Также в России за сутки произошло 119 смертей от COVID-19. Всего в нашей стране от него скончались 2537 человек.

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